Технология распределенных наблюдений позволит составить самую точную и подробную карту Млечного Пути

Астрономы, использующие технологию распределенных наблюдений Very Long Baseline Interferometry (VLBI), произвели первые прямые измерения расстояния, разделяющего Землю и область активного звездообразования, расположенную на противоположной от нас стороне галактики Млечного Пути. Эти измерения были произведены при помощи сети радиотелескопов Very Long Baseline Array (VLBA), и параметры этих измерений практически в два раза превосходят все аналогичные параметры (точность и расстояние) проведенных ранее наблюдений. "Теперь, используя VLBA, мы сможем составить самую точную и подробную карту большей части нашей галактики" - рассказывает Альберто Сана (Alberto Sanna), ученый из Института радиоастрономии Макса Планка, Германия.Высокоточные измерения расстояний крайне важны для понимания структуры и процессов, происходящих в недрах Млечного Пути. Большая часть материи нашей галактики является материей звезд, облаков газа и пыли, которые находятся в пределах диска галактики. Поскольку мы не имеем возможности увидеть всю галактику целиком со стороны, ее строение, включая строение спиральных рукавов, может быть нанесено на карту только путем измерения расстояний.Для измерения расстояния до области активного звездообразования астрономы использовали метод тригонометрического параллакса, который используется с 1838 года для измерения дистанции до далеких звезд. Этот метод заключается в измерении смещения положения точки на небе при наблюдениях за далеким объектом с противоположных точек орбиты Земли вокруг Солнца. Измерения в разнице между угловыми координатами позволяют ученым при помощи достаточно простых тригонометрических методов вычислить расстояние до объекта.Чем больше радиотелескопов включено в единую сеть, тем большую точность можно получить и тем меньшие углы можно измерить при помощи технологии VLBI. Десять радиотелескопов системы VLBA, расположенные в Северной Америке, на Гавайях и на островах Карибского моря могут измерить очень малые угловые величины. В данном случае измеренная угловая величина приблизительно равнялась угловому размеру бейсбольного мяча, лежащего на поверхности Луны.Во время наблюдений, проводимых при помощи телескопа VLBA в 2014 и 2015 году, астрономам удалось измерить расстояние более чем в 66 тысяч световых лет, разделяющее Землю и область G007.47+00.05, расположенную по другую сторону нашей галактики. При этом, расстояние от области G007.47+00.05 до центра галактики составляет 27 тысяч световых лет, а предыдущий рекорд по высокоточному измерению расстояний составлял 36 тысяч световых лет.Проведению высокоточных измерений расстояния способствовало то, что облака в областях активного звездообразования содержат достаточно большое количество молекул воды и метанола, которые действуют как своего рода естественные радио-квантовые усилители, эффективно работающие в достаточно широком спектре. Этот эффект делает радиосигналы из таких областей достаточно яркими для того, чтобы их можно было уловить при помощи радиотелескопов.Составление полной карты Млечного Пути будет делом долгим и кропотливым, требующим множества наблюдений из разных точек. "Но в нашем распоряжении уже имеются все необходимые инструменты, а полную картину всей нашей галактики мы сможем получить в течение следующих 10 лет" - рассказывает Марк Рид (Mark Reid), ученый из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CfA).