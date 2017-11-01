 |  | Сегодня, 06:36 | Космос и Авиация

Гигантская полость в лавовой трубе может стать убежищем для будущих жителей поселения на Луне

Снимок Marius Hills


Специалисты японского космического агентства JAXA недавно обнаружили в одной из лавовых труб под поверхностью Луны гигантскую полость, размер которой соответствует размеру не самого маленького города на Земле. Эта полость сможет обеспечить надлежащую защиту от космической радиации, лучей Солнца, потока высокоэнергетических частиц солнечного ветра, перепада температур и стать "домом" жителям первой луной колонии, которая так или иначе, рано или поздно, но должна появиться на спутнике Земли.

"Очень важно знать, где находятся большие полости в лавовых трубах под поверхностью Луны. Эта информация может оказать огромное влияние на планы строительства первой постоянной лунной космической базы" - рассказывает Юничи Хэруяма (Junichi Haruyama), исследователь из японского космического агентства JAXA.

Полости в лавовых трубах образуются, когда поток расплавленной лавы, текущей из недр, пробивается наружу и начинает резко остывать. В верхней части потока образуется твердая "корка", которая утолщается и превращается в толстый каменный купол. После того, как давление потока лавы ослабевает, она отступает ниже, уходит вообще или застывает, оставляя за собой достаточно большую полость под каменным куполом.

Полость в лавовой трубе была обнаружена, когда в данных, собиранных японским лунным орбитальным аппаратом SELENE (Selenological and Engineering Explorer) "Kaguya", исследователи обнаружили определенные образы затухания и пиков сигналов эхолокации. Эти исследования проводились в области под названием Marius Hills, там, где ранее была обнаружена глубокая "дыра" в поверхности. Анализ данных позволил ученым прийти к единственно возможному выводу - в том месте под поверхностью скрывается лавовая труба с огромной полостью, а дыра в поверхности является выходом этой полости наружу.

Размер обнаруженной полости


Помимо обнаруженной большой полости исследователи обнаружили несколько характерных образцов эхосигналов и в расположенных рядом с Marius Hills областях, что наводит на мысль о том, что в этом районе может находиться еще некоторое количество полых лавовых труб.

Однако, аппарат SELENE не был рассчитан на близкое сближение с поверхностью Луны и исследователи JAXA обратились за помощью к руководству НАСА. Для более подробных исследований района Marius Hills были использованы данные, собранные аппаратом GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). В этих данных, которые представляют собой карту распределения гравитационного поля Луны, могли содержаться данные, указывающие на скрывающиеся под поверхностью огромные полости.

После этого ученые задействовали специализированные радары, которые позволили им заглянуть ниже поверхности Луны и определить приблизительные размеры обнаруженных полостей. Самая большая полость имеет размер, сопоставимый с размером достаточно большого города, и в ней может поместиться будущее человеческое поселение со всей необходимой для существования инфраструктурой.




Ключевые слова:
Луна, Лава, Труба, Полость, Поверхность, Защита, Колония, Радиация, Солнце, Температура, JAXA, Kaguya, Marius Hills

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 11:27
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3826
    А из стенок этой лавовой трубы не будет в воздух попадать всякой неполезной для человека гадости? Или в этой полости буде вакуум?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 12:47
    #2 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 503
    FomaNeverujuwij, Заполнять воздухом такую полость целиком никто и не станет (во всяком случае, на ранних стадиях заселения Луны) - это нецелесообразно сразу по нескольким причинам:
    Во-первых, нужно слишком много воздуха. Судя по размерам, там речь идет о кубических километрах.
    Во-вторых, слишком сложно будет контролировать герметичность такого большого пространства и что-то предпринимать при ее нарушении.
    В третьих, избыточное давление изнутри, на фоне полного вакуума снаружи, может просто разрушить это образование.
    Ну и в четвертых, и в самом деле никто не знает, насколько лунная пыль, которая неизбежно попадет в этот воздух со стенок и пола, вредна для дыхания.

    Резюмируя: воздух будет только в жилых помещениях, во всем остальном пространстве все останется как было. Но это в плане современной целесообразности. А так-то, ни одна из этих проблем не выглядит принципиально неразрешимой, лет через 100, может ресурсы и технологии позволят и такие пространства "овоздушивать", если возникнет надобность.
        

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