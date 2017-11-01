Ученые нашли в данных, собранных телескопом Kepler, признаки существования 20 потенциально пригодных для жизни планет
Согласно результатам последних исследований, проведенных учеными-астрономами, занимающимися анализом массива данных, собранных в свое время космическим телескопом Kepler, в окружающем нас космическом пространстве находится значительно большее число потенциально пригодных для жизни планет, нежели было принято считать ранее. Проведенный анализ данных позволил ученым найти признаки 20 потенциально пригодных для жизни планет, которые во многих чертах подобны нашей Земле.
В этом списке из 20 планет находится несколько планет, которые вращаются на таком же удалении от своих звезд, как и Земля от Солнца. Самый длинный год у одной из планет равен 395 земным суткам, но встречаются и такие планеты, которые оборачиваются вокруг за несколько недель или месяцев. Самая быстрая планета совершает один оборот всего за 18 суток, и эта планета достаточно сильно отличается от планет с более длительным периодом обращения.
"Экзопланета с 395-дневным годом является самой многообещающей с точки зрения пригодности для жизни" рассказывает Джефф Колин (Jeff Coughlin), руководитель группы, занимавшейся поисками экзопланет, - "Эта планета имеет название KOI-7923.01, ее размер составляет 97 процентов от размера Земли, но она немного более холодна, чем наша планета".
Более низкую температуру на поверхности планеты KOI-7923.01 определяет то, что планета находится на чуть большем удалении от звезды, нежели Земля от Солнца, и то, что сама звезда этой системы более холодна, нежели Солнце. "Климатические условия на этой планете соответствуют больше климатическим условиям на Земле в области тундры. Но встречаются области и с умеренным климатом" - рассказывает Джефф Колин, - "Эта планета является неплохим выбором цели для первой межзвездной экспедиции".
Все 20 найденных планет являются кандидатами на пригодные для жизни планеты с вероятностью в 70-80 процентов. И для того, что бы увеличить эту вероятность, потребуются дополнительные наблюдения, что сопряжено с трудностями, связанными с выходом из строя системы наведения телескопа Kepler в 2013 году. За время нормальной работы телескоп сумел зафиксировать всего по нескольку случаев транзита этих планет и данные об этих планетах могут оказаться не очень достоверными.
Как уже упоминалось выше, расставить все точки над "i" каждой из 20 планет, помогут только дополнительные наблюдения, которые будут проведены при помощи наземных телескопов, космического телескопа Hubble Space Telescope и нового телескопа James Webb Space Telescope, который, как хочется надеяться, будет все же запущен в космос в ближайшем будущем. "Кроме всего прочего, некоторые из обнаруженных 20 планет существуют столь длительное время, что на них могла зародиться жизнь, которая успела бы развиться до достаточно сложных форм" - рассказывает Джефф Колин, - "И это делает такие планеты предметом повышенного интереса не только со стороны астрономов, но и ученых из других областей".