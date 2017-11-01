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Космический корабль Dream Chaser впервые совершил успешный планирующий полет и самостоятельную посадку

Космический корабль Dream Chaser


Напомним нашим читателям, что четыре года назад специалисты компании Sierra Nevada Corp (SNC) произвели первый испытательный планирующий полет космического корабля Dream Chaser, который закончился катастрофой из-за неправильного развертывания посадочного устройства. С того времени конструкция космического корабля была полностью восстановлена и в субботу, 11 ноября 2017 года, он снова был поднят в воздух, отпущен в свободный планирующий полет и успешно совершил посадку на взлетно-посадочную полосу Летного исследовательского центра НАСА имени Амстронга, Эдвардс, Калифорния.

Напомним нашим читателям, что космический корабль Dream Chaser разрабатывается в рамках одного из трех контрактов НАСА, заключенных в 2016 году, целью которых является создание космического аппарата, способного доставлять грузы и людей на борт Международной космической станции (МКС). Из трех проектов Dream Chaser является единственным "космическим самолетом", способным к посадке на полосу аэропорта.

Космический корабль Dream Chaser #2


Это, в свою очередь, подразумевает, что корабль сможет совершить посадку на полосу любого крупного аэропорта в любой точке земного шара в случае возникновения непредвиденной ситуации в воздухе или в космосе. Кроме этого, он сможет доставить невредимыми на Землю хрупкие образцы и результаты экспериментов, которые могут быть повреждены в случае их доставки традиционными методами.

Согласно планам компании Sierra Nevada, космический корабль Dream Chaser будет готов к совершению полетов на Международную космическую станцию к концу 2019 года. А более подробная информация об первом успешном самостоятельном полете космического корабля Dream Chaser станет доступна немного позже, после публикации компанией SNC официального заявления, фото и видео.




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