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Магнитный парус может стать тормозной системой для межзвездных исследовательских космических аппаратов

Магнитный парус


Самая близкая к Солнечной системе звезда, Альфа Центавра, находится на удалении приблизительно 4.4 световых года от нас. Несмотря на то, что такое расстояние является совсем мизерным в космических масштабах, добраться туда при помощи существующих технологий можно будет только за десятки тысяч лет. Мы уже рассказывали нашим читателям о проекте Breakthrough Starshot, за которым стоят такие известные люди, как Стивен Хокинг, Марк Цукерберг и Юрий Мильнейр. В рамках этого проекта планируется отправка в район Альфы Центавра крошечного космического аппарата, который при помощи света мощных лазеров будет разогнан до скорости в 20 процентов от скорости света. Однако, в этом проекте просматривается одно явное упущение, перед прибытием в точку назначения космический аппарат потребуется замедлить до приемлемой скорости, иначе вся эта затея будет иметь очень мало смысла.

Отметим, что космический аппарат проекта Breakthrough Starshot планируется разогнать до скорости не ниже 60 тысяч километров в секунду, а сам аппарат будет иметь весьма скромные размеры, которые вряд ли будут превышать размеры наноспутника типа CubeSat. Однако, если космический аппарат "пронзит" систему Альфа Центавра на высокой скорости, он за короткое время попросту не успеет сделать качественные снимки, собрать научные данные и передать это все назад на Землю. Для того, чтобы аппарат смог произвести качественные исследования система Альфы Центавра, его потребуется замедлить, что весьма непросто с учетом высокой скорости движения и небольших размеров самого аппарата.

Решение проблемы торможения космического аппарата предложил Клавдий Грос (Claudius Gros), профессор теоретической физики из университета Гете, Франкфурт, Германия. В качестве тормоза для миниатюрного космического аппарата может использоваться так называемый магнитный парус, петля провода из сверхпроводящего материала, диаметром приблизительно 50 километров. Движение электрического тока в этой петле должно создавать достаточно сильное магнитное поле, отражающее заряженные частицы, что, по идее, должно приводить к постепенному замедлению движения космического аппарата.

Плотность частиц в межзвездном космическом пространстве крайне мала, она колеблется в пределах от 0.005 до 0.1 частицы на кубический сантиметр. Однако, предварительные расчеты Клавдия Гроса указывают на то, что магнитный парус-тормоз будет работать вполне эффективно и при более низкой плотности частиц.

Однако, предложение Клавдия Гроса имеет и свои изъяны. Магнитный парус будет способен затормозить космический аппарат, весом до 1500 килограмм, двигающийся со скоростью до 1000 километров в секунду (0.3 процента от скорости света). Поэтому такой принцип может обеспечить лишь второй, заключительный этап торможения космического аппарата Breakthrough Starshot, а метод, который позволит затормозить аппарат, двигающийся на "полной крейсерской" скорости, людям еще только предстоит изобрести в скором будущем.




Ключевые слова:
Космический, Аппарат, Breakthrough Starshot, Скорость, Система, Альфа Центавра, Торможение, Частица, Магнитный, Парус

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     | Комментарии: 4 | Распечатать
    Сегодня, 11:18
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3888
    Что-то здесь не сказано, какое количество энергии потребуется для такого "магнитного тормозного парашюта". Подозреваю, что достаточно много, а где ее взять в межзвездном пространстве?


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    Сегодня, 13:54
    #2 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1020
    Цитата: FomaNeverujuwij
    Что-то здесь не сказано, какое количество энергии потребуется для такого "магнитного тормозного парашюта". Подозреваю, что достаточно много, а где ее взять в межзвездном пространстве?
    100%. Сам о этом подумал, петля в 50км даже из сверпроводящего материала будет иметь сопротивление и потребуется большой ток для создания магнитного поля.


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    Сегодня, 15:14
    #3 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 217
    "уже рассказывали нашим читателям о проекте Breakthrough Starshot, за которым стоят такие известные люди, как Стивен Хокинг, Марк Цукерберг и Юрий Мильнейр."

    ну, стоят и стоят - пусть и дальше стоят. пока не надоест)) бессмысленная трата денег на ложную идею. как говорится: деньги легко пришли - легко и уходят. а Хокинг тут просто удачно заполученная вывеска несведущими в научных вопросах бизнесменами. особенно фигура жулика Мильнера тут забавляет, удачно воспользовавшегося деньгами Газпрома через своего подельника Усманова, чтобы присвоить себе чужие миллиарды, которые пытается отмыть таким извращенным способом))
    но воровать - не науку развивать или технологи. здесь нужны другие мозги и реальные знания.


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    General evolution theory on FB
        
    Сегодня, 16:41
    #4 Написал: paralolka

    Публикаций: 0
    Комментариев: 86
    Цитата: beany85
    Сам о этом подумал, петля в 50км даже из сверпроводящего материала будет иметь сопротивление и потребуется большой ток для создания магнитного поля.

    Вообще-то понятие "сверхпроводимость", что я помню со школы, подразумевает нулевое сопротивление. Поэтому сила тока согласно закону Ома полной цепи будет бесконечно мало.
        

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