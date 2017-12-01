Инструмент MUSE позволил астрономам изучить древние галактики, которые не видит телескоп Hubble
Астрономы Европейской Южной обсерватории, использующие инструмент MUSE, установленной на телескопе Very Large Telescope, расположенном в Чили, произвели самый "глубокий" на сегодняшний день спектрографический обзор глубин Вселенной. При помощи инструмента MUSE ученые снова прошлись по области неба, изученным в ходе обзора Hubble Ultra Deep Field, и возможность этого инструмента позволили им измерить расстояния и параметры 1600 слабо светящихся галактик, 72 из которых не были замечены космическим телескопом Hubble. В ходе последнего обзора астрономами была собрана богатая научная информации, которая дает астронома множество новых знаний о процессах формирования самых первых звезд и галактик во Вселенной.
Отметим, что обзор Hubble Ultra Deep Field охватил небольшую область неба в направлении южного созвездия Печи (Fornax). 1600 галактик, изученных на этом крошечном участке - это практически в десять раз больше количества галактик, тщательно изученных за все время при помощи наземных телескопов.
"Инструмент MUSE позволяет нам сделать с поверхности Земли нечто, выходящее за рамки возможностей космического телескопа Hubble" - рассказывает Роланд Бэкон (Roland Bacon), ведущий исследователь, - "Спектрометр MUSE раскладывает свет на составные части, в которых скрывается информация о расстоянии, цвете и других свойствах изучаемых астрономических объектов. Благодаря этому мы можем увидеть даже то, что осталось незамеченным для "зоркого глаза" телескопа Hubble".
Данные, получаемые инструментом MUSE, обеспечивают новый взгляд на тусклые и очень далекие галактики, которые появились во Вселенной около 13 миллиардов лет назад. Все из 72 вновь обнаруженных галактик минимум в сто раз тусклее, чем любые другие галактики, которые удавалось увидеть ученым в ходе предыдущих обзоров. Эти галактики пока еще не подтверждены и их отнесли к разряду так называемых Лиман-альфа источников из-за того, что в их свете присутствуют весьма характерные спектральные линии. Существующая теория звездоформирования не может объяснить факта существования галактик с таким спектром излучения и дальнейшие их исследования помогут ученым разгадать загадку этого феномена.
Вторым открытием, сделанным благодаря инструменту MUSE, стало систематическое обнаружение ярких водородных гало вокруг галактик, возникших на ранних стадиях существования Вселенной.
Следует отметить, что на основе собранных инструментом MUSE данных уже было сделано множество открытий, по которым опубликовано более десятка научных трудов. И эти количества, несомненно, будут увеличиваться, приоткрывая завесу тайны, касающейся роли самых первых галактик в процессе переионизации Вселенной, который начался спустя только 380 тысяч лет после момента Большого Взрыва.