Астрономы обнаружили двойную звездную систему, которая на поверку оказалась системой из двух сверхмассивных черных дыр

Галактика Андромеда
является самой близкой к нам галактикой, которая сейчас находится на удалении 2.5 миллионов световых лет от Земли. Эта галактика, как и в Млечный Путь, является спиральной галактикой, состоящей из миллиардов звезд, некоторые из которых вращаются вокруг друг друга на относительно небольшом расстоянии. Ученые специально занимаются поисками таких двойных (бинарных) звездных систем, которые можно использовать для проведения высокоточных измерений астрономических расстояний.
Не так давно группа астрономов из Вашингтонского университета, производя углубленный анализ данных, собранных в ходе различных наблюдений за глубинами галактики Андромеда
, наткнулась на нечто совсем необычное. То, что считалось достаточно обычной бинарной звездной системой, на поверку оказалось системой из двух сверхмассивных черных дыр, только находящихся на в 1000 раз большем расстоянии.
"J0045+41 является достаточно странным, захватывающим и уникальным объектом" - написали ученые. Отметим, что объект J0045+41 был впервые обнаружен в 2006 году группой испанских астрономов, выискивавших бинарные звездные системы, подходящие для их использования в различных астрономических измерениях.
Однако, исследователи из Вашингтона объединили данные, полученные при помощи оптического телескопа Gemini Multi-Object Spectrograph, с данными от рентгеновской обсерватории Chandra в попытке использования системы J0045+41 в целях проведения каких-то своих измерений. И оказалось, что J0045+41 является не бинарной звездной системой, а системой из "танцующих" активных и очень ярких галактических ядер со сверхмассивными черными дырами, расположенными на удалении 2.5 миллиардов световых лет от нас.
На необычную природу объекта J0045+41 указали уникальные колебания света от этого космического объекта. Параметры этих периодических колебаний не очень подходили под параметры колебаний яркости обычных бинарных систем, что натолкнуло ученых на мысль о черных дырах. И составленная ими математическая модель физики взаимодействия вращающихся сверхмассивных черных дыр дала результаты, достаточно точно соотносящиеся с результатами практических наблюдений.
Ученые надеются, что в ходе будущего обзора Zwicky Transient Facility survey и при помощи астрономической камеры следующего поколения
им удастся не только досконально изучить объект J0045+41, но и найти массу других еще более экзотических космических объектов. А подтверждением природы объекта J0045+41 может стать регистрация гравитационных волн, которые являются результатом взаимодействия двух сверхмассивных черных дыр.