Создан самый маленький радар, умещающийся на чипе, размером 6 на 6 миллиметров

Традиционные малогабаритные радарные приемно-передающие модули, используемые, к примеру, на спутнике Sentinel-1, состоят из отдельных модулей усилителя мощности, малошумящего усилителя и выключателя-изолятора. Но группе исследователей, работающей в рамках программы Basic Technology Research Европейского космического агентства, удалось уместить все необходимые для работы радара компоненты и узлы на поверхности чипа
, размером 6х6 миллиметра. И опытный образец такого радара можно считать самым маленьким радаром
в мире на сегодняшний день. При этом, новый чип обеспечивает в три раза большую выходную мощность, чем другие сопоставимые системы-на-чипе
, которые имеют минимум на 40 процентов большие размеры.
Данная работа была выполнена исследователями из Нидерландской организации прикладных научных исследований TNO, компании Unified Messaging Systems, Франция, и компании Airbus Defense and Space, Германия. Основной целью данной работы являлась интеграция всех узлов радарной системы на поверхности одного чипа, который должен стать основой космической радарной системы следующего поколения для различных миссий.
Чип радара был изготовлен из нитрида галлия (GaN), второго после кремния по популярности полупроводникового материала. Именно из нитрида галлия изготовлены высокоэффективные синие лазеры, используемые в устройствах считывания дисков Blu-ray.
Помимо лазеров, нитрида галлия может обеспечить работу радиочастотных усилителей повышенной мощности, обладающих низким уровнем собственных шумов. При этом, устройства на основе нитрида галлия могут работать при более высоких температурах и при более высоком уровне радиации, нежели кремниевые полупроводниковые устройства.
И в заключение следует отметить, что полный радарный модуль, построенный на базе нового чипа, получит спутник, который станет преемником спутников нынешней европейской миссии Sentinel-1.