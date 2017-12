Компания Blue Origin произвела первый испытательный запуск капсулы Crew Capsule 2.0

Буквально на днях ракета-носитель многократного использования New Shepard компании Blue Origin впервые подняла в границе между космосом и атмосферой капсулу космического корабля Crew Capsule 2.0. За 10 минут и 6 секунд полета ракета поднялась на высоту 98.16 километра, после чего она совершила управляемый спуск и мягкую посадку на специальную площадку.Капсула Crew Capsule 2.0 является последним экспериментальным вариантом воплощения капсулы, внутри которой люди будут отправляться в космос. Эта капсула оснащена самыми большими окнами, размером 73 на 100 сантиметров, через которые будущие космические туристы смогут увидеть красоты глубин космоса и потрясающие виды Земли.Во время первого испытательного полета единственным пассажиром капсулы Crew Capsule 2.0 был манекен "Mannequin Skywalker", кукла в рост человека, наполненная датчиками и другими устройствами, обеспечивавшими передачу на Землю непрерывного потока телеметрических данных.Ракета-носитель New Shepard сумела разогнаться до максимальной скорости в 2.94 Маха (3 200 километров в час) во время подъема, а ее максимальная скорость во время спуска составила 3.74 Маха (4 582 километра в час). Капсула Crew Capsule 2.0 отделилась от ракеты New Shepard во время спуска на Землю на высоте 1 969 метров и продолжила более плавный спуск при помощи системы парашютов. Ракета-носитель начала тормозить двигателями на высоте 1 132 метра и за счет торможения ее вертикальная скорость во время посадки составляла 10.86 километра в час."Последний запуск ракеты New Shepard и капсулы Crew Capsule 2.0 стал большим успехом нашей компании" - рассказывает Боб Смит (Bob Smith), президент компании Blue Origin, - "И он является наглядной демонстрацией нашего продвижения по пути к намеченной цели - началу совершения регулярных коммерческих космических полетов и запусков".