 |  | 17 декабря 2017 | Космос и Авиация

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 и космического корабля Dragon, которые ранее уже побывали в космосе

Старт ракеты Falcon 9


15 декабря 2017 году известная аэрокосмическая компания SpaceX произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту космический корабль Dragon, несущий 2 177 килограмм грузов для Международной космической станции. Мало того, что этот запуск стал 20-м по счету успешным запуском компании SpaceX, в этой миссии использовалась первая ступень ракеты Falcon 9 и космический корабль Dragon, которые уже успели побывать в космосе по одному разу. Эта же самая ракета Falcon 9, к примеру, использовалась для запуска миссии по доставке грузов на космическую станцию CRS-11.

В грузовом отсеке корабля Dragon, помимо продуктов питания и воды, находилось 250 единиц научного оборудования, которое будет использоваться в экспериментах, проводимых членами 54-й и 55-й экспедиции на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты был произведен с 40-го стартового комплекса (Space Launch Complex 40, SLC-40) космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Данная миссия является 13-й миссией по доставке грузов на Международную космическую станцию (Commercial Resupply Services, CRS).

Космический корабль Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 спустя приблизительно 8 минут после момента старта. Первая же ступень ракеты после момента отделения произвела контролируемый спуск к поверхности Земли и совершила достаточно мягкую посадку на специальную площадку Landing Zone 1 (LZ-1) космодрома на мысе Канаверал.

Посадка первой ступени ракеты


Космический корабль Dragon направился в сторону Международной космической станции, где члены экипажа при помощи 18-метровой автоматизированной руки-манипулятора "поймают" его и состыкуют со станцией, что должно произойти 17 декабря 2017 года. Космический корабль Dragon проведет на станции около одного месяца и возвратится на Землю, неся обратно около 1 630 килограмм груза.

Спустя пять часов после расстыковки Dragon и космической станции, космический корабль включит свои двигатели на 10 минут и выполнит маневр ухода с орбиты. Этот маневр будет проведен за следующие 30 минут времени, после чего корабль войдет в земную атмосферу и приводнится в воды Тихого океана неподалеку от побережья Калифорнии.

Отметим, что в 2016 году руководство НАСА объявило о том, что компания SpaceX со своими ракетами Falcon 9 и космическими кораблями Dragon будет заниматься доставкой грузов на Международную космическую станцию до 2024 года. А запуски ранее использованных ракет и космических кораблей должны существенно снизить затраты на эти мероприятия, и, будем надеяться, что достаточно скоро компания SpaceX опубликует точные цифры относительно снижения стоимости каждого повторного запуска.





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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Вчера, 12:32
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

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    Комментариев: 3934
    опубликует точные цифры

    Интересно будет узнать эти цифры. Однако есть большая вероятность, что SpaceX предоставит данные, далекие от реальных значений.


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