Космический аппарат Mars Express сделал редкий "перевернутый" снимок поверхности Красной Планеты

Орбитальный космический аппарат Mars Express
вращается вокруг Красной Планеты в течение почти 14 лет, непрерывно передавая на Землю поток снимков поверхности Марса и собираемые им научные данные. Одним из последних снимков, опубликованных недавно представителями Европейского космического агентства, является редкий снимок, сделанный 19 июня 2017 года. На этом широкоугольном "перевернутом" снимке показана часть поверхности Марса, начиная с его ледяной "шапки" на северном полюсе, которая располагается в нижней части снимка.
Миссия Mars Express была первой основной марсианской миссией Европейского космического агентства
. Помимо орбитального аппарата, частью этой миссии являлся спускаемый модуль Beagle 2, которому не удалось совершить успешную посадку на поверхность, и который был официально объявлен потерянным в феврале 2004 года. И только десятилетие спустя НАСА удалось разыскать модуль Beagle 2 на поверхности Марса, оказалось, что модулю все же удалось совершить посадку, но он оказался не в состоянии развернуть свои солнечные батареи.
Вернемся к сделанному аппаратом Mars Express снимку. Несмотря на то, что в космосе отсутствуют понятия "правильного" положения и направления, все планеты принято представлять с северным полюсом наверху и южным полюсом внизу. Снимок аппарат Mars Express демонстрирует нам "перевернутую" перспективу, область экватора планеты находится в верхней части, а северный полюс - в нижней.
Данный снимок был сделан стереоскопической камерой аппарата Mars Express 19 июня этого года, когда аппарат пролетал над Марсом в направлении с севера на юг, выполняя процедуру очередной калибровки этой камеры. Отметим, что стереоскопическая камера аппарата имеет достаточно высокую разрешающую способность за счет использования девяти независимых каналов - одного базового, четырех цветовых и четырех стереоскопических каналов, данные от которых объединяются в одно качественное изображение с высокой разрешающей способностью.
Самой яркой достопримечательностью представленного снимка, без сомнения, является полярная ледяная "шапка" Красной Планеты. Но кроме нее на снимке можно увидеть еще несколько интересных достопримечательностей, Alba Mons, самый большой марсианский вулкан, диаметр которого составляет около тысячи километров, и Ascraeus Mons, второй по высоте марсианский вулкан, жерло которого находится на пике, высотой 15 километров.