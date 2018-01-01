Робот Justin, "вооруженный" искусственным интеллектом, построит первые дома для людей на Луне и Марсе

Когда человечество наконец получит возможность добраться до Марса, первые экспедиции будут нуждаться в специалистах, которым можно доверять на сто процентов, обладающими энциклопедическими знаниями, способными действовать, сохраняя самообладание, в экстремальных ситуациях, обладающими большой физической силой и выносливостью. И всеми этими достоинствами обладает робот Justin
, созданный уже достаточно давно специалистами немецкого космического агентства DLR. Вполне вероятно, что этот робот будет отправлен на Марс в первой партии и он, действуя под руководством собственного искусственного интеллекта, построит на Марсе первые дома, в которых будут жить люди, прибывшие туда несколько позже.
Инженеры агентства DLR занимались совершенствованием робота Justin почти десять лет. Сейчас этот робот способен обращаться с различными инструментами, оружием, делать фотоснимки, ловить летящие предметы и преодолевать препятствия. И теперь робот Justin обрел возможность мыслить самостоятельно. Благодаря встроенной в него системе искусственного интеллекта, этот робот не нуждается в дополнительном программировании для обретения новых способностей. Он способен самостоятельно выполнять даже самые сложные задачи, освобождая находящихся на Земле или на орбите астронавтов от необходимости постоянно контролировать его действия.
Программное обеспечение робота Justin снабжено функциями распознавания объекта, что позволяет роботу воспринимать окружающую его среду, выполнять осмотр, очистку и ремонт различных механизмов
, переносить грузы и т.п. Во время одного из последних испытаний робот Justin успешно за несколько минут заменил дефектную солнечную батарею, установленную на крыше лаборатории в Мюнхене, а контроль его действий осуществлял через планшетный компьютер астронавт, находящийся на борту Международной Космической Станции
.
В конструкцию робота Justin включен унифицированный интерфейс в "стиле робота R2D2", при помощи которого робот может подключаться и синхронизировать данные при помощи любого компьютера или станции сбора данных. Все задания, протоколы и прочие необходимые данные хранятся в энергонезависимой памяти робота, благодаря чему робот способен самостоятельно завершить выполнение задачи и сохранить все данные в случае, если коммуникационные каналы в силу каких-либо причин не могут обеспечить ему связь с внешним миром.
Робот Justin оборудован универсальным зарядным устройством, при помощи которого он может подзарядить свои аккумуляторные батареи, черпая энергию практически из любого доступного источника, будь то обычная розетка или USB-порт компьютера. А на всякий "аварийный" случай у робота имеется своя собственная солнечная батарея.