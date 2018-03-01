 |  | Сегодня, 06:47 | Автомобили и транспорт, Робототехника

Компания Waymo публикует видео, позволяющее каждому "прокатиться" на пассажирском сиденье автомобиля-робота

Салон автомобиля-робота


Большинству людей вряд ли удастся проехаться в салоне настоящего автомобиля-робота в ближайшем будущем. Тем не менее, хотя бы приблизительно узнать, на что это будет похоже можно прямо сейчас благодаря новому видеоролику, подготовленному и опубликованному компанией Waymo, являющейся подразделением компании Google, занимающимся самоходными автомобилями-роботами. Просмотрев приведенный ниже видеоролик, вы сможете узнать, что видит пассажир, сидящий на заднем сиденье автомобиля робота, и то, как сам автомобиль "видит" окружающий его мир.

Отметим, что за все время работы в данном направлении, начиная с 2009 года, автомобили-роботы компании Waymo "намотали" по дорогам весьма солидный километраж. Суммарный пробег всех таких автомобилей на сегодняшний день составляет около 5 миллионов миль (8 миллионов километров). При этом, на первые шесть лет, по состоянию на июнь 2015 года, автомобили-роботы прошли один миллион миль(1.6 миллиона километров), а следующие четыре миллиона миль были пройдены за последующие два с половиной года.

А последний миллион миль пробега автомобилей-роботов компании Waymo был "намотан" всего за последние три месяца, что является весьма и весьма впечатляющим индикатором прогресса в данной области. А прямо сейчас экспериментальные автомобили-роботы компании за один день проходят расстояние, эквивалентное расстоянию, которое за целый год преодолевает на своем автомобиле среднестатистический американец.

Взгляд на мир со стороны автомобиля


Отметим, что пробег автомобилей-роботов по реальным дорогам хоть и составляет весьма внушительную цифру, "пробег" виртуальных автомобилей по дорогам виртуального моделируемого пространства только за 2017 год составляет 2.7 миллиарда миль (4.3 миллиарда километров).

Автомобили-роботы Waymo используют лазерные сканеры LIDAR, радарные системы, высококачественные камеры и датчики других типов для того, чтобы "видеть" окружающий мир и ориентироваться в сложных условиях дорожного движения. За все время был собран огромный массив информации, были получены уроки и накоплен богатый опыт, которые нашли воплощение в более совершенных современных системах управления автомобилями.

Видео с 360 градусами обзора, опубликованное компанией Waymo, предлагает вам взглянуть на все технологии, о которых шла речь выше, в действии. Видео было снято в салоне одного из гибридных минивэнов Chrysler Pacifica, который в автоматическом режиме совершал поездку вокруг Финикса, штат Аризона.





Ключевые слова:
Google, Waymo, Автомобиль, Робот, Пробег, Технология, LIDAR, Радар, Камера, Данные

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 11:03
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4078
    Я знаю много, да и сам отношусь к людям, которым очень нравится самим сидеть за рулем автомобиля. Неужели в будущем такие люди исчезнут? Или для ручного вождения будут выделены особые места, где люди смогут "отвести душу"?


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