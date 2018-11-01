В первом сезоне гонок Roborace не будут использоваться полностью автоматические автомобили-роботы

С момента появления идеи
, гонки Roborace позиционировались как гонки абсолютно автоматических автомобилей
, управляемых системами на основе искусственного интеллекта. Но, за некоторое время до начала первого сезона гонок Roborace, компания, стоящая за их организацией
, кардинально изменила свое мнение. Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi), победитель гонок Formula E и руководитель компании Roborace, объявил, что в сезоне "альфа" будут использованы новые автомобили DevBot
2.0, у которых имеется водительское место, оборудованное всеми необходимыми органами управлении. Во время гонок эти автомобили будут передвигаться какую-то часть дистанции под управлением человека, а оставшуюся - в автоматическом режиме
, как и задумывалось ранее.
Почему же компания Roborace решалась на такой консервативный шаг? Согласно имеющейся информации, это компромисс между самой природой автоматических гонок, необходимостью формирования общественного восприятия и интереса к гонкам. "Люди могут не проявить должного интереса к гонкам автомобилей без водителей, т.е., к соревнованиям между искусственными интеллектами" - утверждает ди Грасси, - "А картина водителя, покидающего кабину автомобиля, является наилучшей иллюстрацией различий между управляемым и автоматическим вождением".
В первом сезоне гонок Roborace будут принимать участие менее 10 автомобилей. Все автомобили, как и в первом сезоне гонок Formula E, будут одного типа. Различие между ними будет заключаться только в программном обеспечении, загруженном в компьютер автомобиля
, которое разрабатывается специалистами каждой команды в отдельности.
И в заключение следует отметить, что график проведения гонок Roborace, включая и проведение предварительных заездов, будет составлен и опубликован к концу 2018 года.