 |  | Вчера, 06:04 | Автомобили и транспорт, Робототехника

В первом сезоне гонок Roborace не будут использоваться полностью автоматические автомобили-роботы

Автомобили для гонок Roborace


С момента появления идеи, гонки Roborace позиционировались как гонки абсолютно автоматических автомобилей, управляемых системами на основе искусственного интеллекта. Но, за некоторое время до начала первого сезона гонок Roborace, компания, стоящая за их организацией, кардинально изменила свое мнение. Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi), победитель гонок Formula E и руководитель компании Roborace, объявил, что в сезоне "альфа" будут использованы новые автомобили DevBot 2.0, у которых имеется водительское место, оборудованное всеми необходимыми органами управлении. Во время гонок эти автомобили будут передвигаться какую-то часть дистанции под управлением человека, а оставшуюся - в автоматическом режиме, как и задумывалось ранее.

Почему же компания Roborace решалась на такой консервативный шаг? Согласно имеющейся информации, это компромисс между самой природой автоматических гонок, необходимостью формирования общественного восприятия и интереса к гонкам. "Люди могут не проявить должного интереса к гонкам автомобилей без водителей, т.е., к соревнованиям между искусственными интеллектами" - утверждает ди Грасси, - "А картина водителя, покидающего кабину автомобиля, является наилучшей иллюстрацией различий между управляемым и автоматическим вождением".

Автомобиль DevBot 2.0


В первом сезоне гонок Roborace будут принимать участие менее 10 автомобилей. Все автомобили, как и в первом сезоне гонок Formula E, будут одного типа. Различие между ними будет заключаться только в программном обеспечении, загруженном в компьютер автомобиля, которое разрабатывается специалистами каждой команды в отдельности.

И в заключение следует отметить, что график проведения гонок Roborace, включая и проведение предварительных заездов, будет составлен и опубликован к концу 2018 года.


Ключевые слова:
Автомобиль, Робот, Гонки, Сезон, Roborace, Formula E, DevBot 2.0, Человек, Водитель

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