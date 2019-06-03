 | Вчера, 06:04 | Автомобили и транспорт

Электрический Volkswagen ID.R установил рекорд на трассе Nurburgring-Nordschleife, улучшив время более чем на 40 секунд

Автомобиль Volkswagen ID.R


В свое время мы рассказывали нашим читателям об электрическом гоночном автомобиле ID.R, созданном компанией Volkswagen для демонстрации своих достижений в области электрических приводов. Напомним, что этот автомобиль создавался изначально для установления рекорда скорости подъема на вершину Пайкс-Пик, что он успешно и проделал в 2018 году, спустя всего несколько месяцев после его презентации. А недавно, этот же автомобиль с двумя двигателями, мощностью 507 кВт, и нулевой эмиссией установил еще один новый рекорд, на этот раз пройдя гоночную трассу Nurburgring-Nordschleife на 40.564 секунды быстрей предыдущего обладателя этого рекорда.

Предыдущий рекорд был установлен два года назад Питером Дамбреком (Peter Dumbreck), который пилотировал полностью электрический суперкар NIO EP9 и прошел круг трассы Nurburgring-Nordschleife за 6 минут и 45.900 секунд. На прошедшей неделе автомобиль ID.R, пилотируемый Ромэном Дюма (Romain Dumas), пересек финишную черту этой трассы спустя 6 минут и 5.336 секунд после старта, пройдя трассу со средней скоростью 206.96 километров в час.

Автомобиль Volkswagen ID.R #2


Напомним нашим читателям, что Ромэн Дюма пилотировал автомобиль ID.R в 2018 году во время рекордного подъема на вершину Пайкс-Пик, а спустя месяц после этого события автомобилем ID.R был совершен подъем на 1.86-километровую высоту на вершину Goodwood. После этого конструкция автомобиля ID.R была подвергнута модернизации и некоторым изменениям, ориентированным на увеличение скорости для совершения рекордного заезда по трассе Nurburgring-Nordschleife.

"Новый скоростной вариант автомобиля ID.R получил аэродинамическую конфигурацию, ориентированную на минимизацию сопротивления воздуха, а не на создание максимальной прижимной силы" - объясняет Франсуа-Ксавьер Демэйсон (Francois-Xavier Demaison), технический директор "электрического" подразделения Volkswagen, "Проведя череду испытаний на симуляторах и на круговых трассах, мы максимально подготовили автомобиль ID.R к уникальным условиям трассы Nordschleife, сосредоточив усилия на регулировке шасси, эффективности использования энергии и выборе оптимальных покрышек для рекордной попытки".


Ключевые слова:
Volkswagen, ID.R, Электрический, Автомобиль, Рекорд, Pikes Peak, Трасса, Круг, Nurburgring, Nordschleife

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Вчера, 09:46
    #1 Написал: bndr

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3
    "... что он успешно и проделал в 1028 году..."
    Очепятка, там 2018 надо.
        
    Вчера, 14:13
    #2 Написал: Tezarius

    Публикаций: 0
    Комментариев: 6
    Не забываем, что установил рекорд именно среди электромобилей))
        
    Вчера, 15:15
    #3 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 570
    Tezarius,
    Скоро это будет не важно. Уже и по максимальной скорости в затылок дышут ДВС.
        

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