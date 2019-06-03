Aska - проект летающего автомобиля, не требующего взлетно-посадочной полосы
На страницах нашего сайта мы достаточно часто рассказывали о различных вариантах так называемых летающих автомобилей. При этом, большинство таких автомобилей напоминают в большей степени легкие самолеты, нежели автомобили, и, как следствие, они могут взлетать и садиться, пусть на короткую, но все же специально подготовленную полосу. Однако, для того, чтобы летающие автомобили стали жизнеспособной технологией, они должны уметь взлетать и садиться вертикально, подобно вертолету. И такими возможностями обладает проект летающего автомобиля Aska, созданного американо-израильской компанией NFT.
Aska относится к транспортным средствам класса eVTOL, электрическим аппаратам с вертикальными взлетом и посадкой. А в "компактном виде" со сложенными крыльями, Aska превращается в автомобиль, размером с внедорожник, который способен передвигаться по общественным автомобильным дорогам.
Когда автомобилю Aska необходимо взлететь, он автоматически раскладывает крылья и задействует 14 пропеллеров с электрическими приводами. 10 из этих пропеллеров установлены внутри кузова автомобиля, именно они и обеспечивают вертикальную тягу, способную поднять автомобиль на высоту, с которой можно начинать горизонтальный полет. Горизонтальный полет обеспечивается тягой, создаваемой парой пропеллеров, установленных на концах крыльев, и парой, установленных в задней части кузова.
Поднявшись вертикально на безопасную высоту, автомобиль Aska начинает разворачивать пропеллеры на концах крыльев в горизонтальное положение, одновременно поднимая обороты задних пропеллеров. Это разгоняет аппарат в горизонтальной плоскости, и режим вертикального полета плавно перетекает в более энергоэффективный режим горизонтального полета. При необходимости совершить посадку все описанное выше производится в обратном порядке.
В режиме езды по дороге и во время полета управление транспортным средством производится человеком при максимальной помощи от специализированной системы искусственного интеллекта. Но, во избежание различных неожиданностей, размеры площадки для взлета и посадки автомобиля Aska не должны быть менее 20 на 20 метров. Электрическая система автомобиля Aska имеет гибридную схему. Основная часть энергии хранится в аккумуляторных батареях, а при необходимости эти батареи могут подзарядиться от генератора, который вращается бензиновым двигателем, работающим всегда в самом оптимальном и экономном режиме. Такая схема дает возможность автомобилю Aska преодолеть по воздуху дистанцию в 560 километров.
Первый опытный образец летающего автомобиля Aska, согласно планам компании NFT, должен появиться на свет в первом квартале следующего года. Но и после начала мелкосерийного производства таких автомобилей далеко не каждый человек сможет позволить себе его покупку из-за высокой стоимости. Учитывая это, руководство компании NFT планирует организовать сервис, пользователи которого за фиксированную ежемесячную плату по мере необходимости будут получать в свое распоряжение автомобиль Aska на непродолжительное время.