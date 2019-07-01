Машины-монстры: Odyssey 21 - электрический "монстр" для гонок по бездорожью Extreme E
Организаторы гоночных соревнований Formula E, гонок, в которых принимают участие полностью электрические автомобили, представили новый гоночный автомобиль, предназначенный для "родственных соревнований", гонок по бездорожью Extreme E. Этот автомобиль, получивший название Odyssey 21, был представлен общественности на фестивале Goodwood Festival of Speed, проходившем в Великобритании на прошлой неделе. Автомобиль Odyssey 21 даже сделал попытку скоростного подъема по извилистой трассе к вершине Goodwood, и, несмотря на то, что он является пока лишь опытным образцом, его уже смело можно назвать автомобилем-монстром.
Шведская автогонщица Микаэла Охлин-Коттулински (Mikaela Ahlin-Kottulinsky), которая вела автомобиль Odyssey 21 к вершине Goodwood, была так поражена его возможностями, что выразила свои чувства не совсем цензурной фразой после пересечения финишной черты.
Размеры Odyssey 21 составляют 2.3 метра в ширину, 1.9 метра в высоту и 4.4 метра в длину, а вес - 1 650 килограммов. Его 940-мм колеса вращаются четырьмя электродвигателями, по одному на каждое колесо. Суммарная мощность этих двигателей составляет 400 кВт (550 лошадиных сил), что позволяет Odyssey 21 разгоняться с 0 до 100 километров в час всего за 4.5 секунды.
Первые гонки Extreme E начнутся в сентябре этого года, и как в первых сезонах гонок Formula E, в первых экстремальных гонках будут принимать участие автомобили только одного типа, опытные образцы Odyssey 21, естественно. А к 2020 году, французская компания Spark Racing Technology планирует произвести 12 экземпляров окончательной версии гоночного электрического автомобиля.
Полноценные гонки Extreme E начнутся в 2021 году. Организаторы этих гонок разрабатывают сейчас правила их проведения, определяют места будущих соревнований, ищут спонсоров и информационную поддержку. Будем надеяться, что у организаторов Extreme E все получится и нам с вами удастся стать свидетелями новых гоночных соревнований, которые по напряженности и зрелищности должны превзойти гонки Formula E.