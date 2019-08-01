Первым победителем гонок Roborace стала команда Team Arrival
На страницах нашего сайта мы уже уделили достаточно много внимания теме автомобильных гонок Roborace, гонок, в которых принимают участие автомобили-роботы, передвигающиеся по трассе без участия человека в этом деле. И на прошлой неделе история этих гонок пополнилась знаменательным событием. На гоночной трассе Circuito Monteblanco в Испании были проведены первые соревнования в рамках гонок Roborace, в которых принимало участие всего две команды. А победителем этих гонок стала команда Team Arrival, автомобилю которой удалось обойти автомобиль команды Мюнхенского технического университета.
Гонки Roborace никак нельзя назвать несерьезными, в них задействованы электрические автомобили DevBot, двигатели которых имеют мощность в 300 кВт (402 лошадиных силы), способные развивать скорость в 320 километров в час. Роль водителя этих автомобилей выполняет программное обеспечение, разрабатываемое специалистами команды-участника индивидуально для каждой гонки и для каждой трассы, которые выполняется в "мозге" автомобиля-робота - в специализированном бортовом компьютере Nvidia Drive PX2. А "глазами", "ушами" и прочими "органами чувств" автомобиля являются пять лазерных сканеров LIDAR, два радара, 18 ультразвуковых датчиков, система спутникового позиционирования GNSS, шесть камер и два оптических измерителя скорости.
Формат гонки Roborace с восемью кругами является достаточно необычным для автомобильных гонок. Для обеспечения безопасности и целостности дорогостоящих автомобилей-роботов обгон можно совершать только по взаимному согласию и взаимной договоренности между системами управления автомобилями и, к тому же, только на длинных и прямых участках трассы. Если автомобиль приближается на большей скорости к автомобилю, идущему впереди, их системы управления связываются друг с другом и система идущего впереди автомобиля получает "просьбу" отодвинуться и пропустить вперед обгоняющий автомобиль.
Конечно, гонки Roborace еще нельзя назвать зрелищными на этом этапе. Автомобили-роботы, хоть и движутся достаточно быстро, но в их езде напрочь отсутствуют элементы человеческого риска, опыта и интуиции, позволяющие иногда перескочить через имеющиеся ограничения. Именно поэтому гонки Roborace пока представляют интерес для узкого круга специалистов и основная масса зрителей этих гонок так или иначе имеет отношение к технологиям автономного вождения.
Однако, первые гонки Roborace были проведены невзирая ни на что, и мы предоставляем возможность нашим читателям сложить собственное мнение обо всем этом, просмотрев приведенный ниже видеоролик.