Автомобиль Bloodhound LSR взял отметку в 450 миль в час

Разгон до 450 миль в час не был целью испытательного заезда Run Profile 5, во время которого проверялось функционирование одного из основных тормозных парашютов. Водитель Энди Грин (Andy Green) поднимал скорость движения поэтапно, по 80 км/ч, до тех пор, пока реактивный двигатель не стал выдавать максимальную для него тягу.
Когда автомобиль Bloodhound LSR разогнался до скорости 440 миль в час (708 км/ч), Энди Грин отпустил дроссельную заслонку, но разогнанный до максимальных оборотов реактивный двигатель не смог сразу же отреагировать на это и автомобиль продолжил ускоряться еще некоторое время, набрав скорость в 461 мили в час (741,9 км/ч). После этого сработала система выброса тормозных парашютов, и автомобиль сбросил скорость до 150 миль в час на 9-километровой отметке трассы, пролегающей по дну высохшего озера Hakskeen Pan в пустыне Калахари, Южная Африка.
К сожалению, во время очередного заезда, Run Profile 6, автомобиль Bloodhound LSR получил незначительные повреждения, из-за которых взятие барьера в 500 миль в час было отложено на некоторый срок. Сейчас эти повреждения устраняются, и о дате следующего испытательного заезда будет объявлено несколько позже.
Напомним нашим читателям, что в планах команды Bloodhound стоит взятие текущего рекорда скорости, который составляет 763,035 миль в час (1 227,9 км/ч), что должно быть сделано до конца следующего года. А после этого целью проекта станет конечная цель - барьер в 1 000 миль в час.