 | Вчера, 06:04 | Автомобили и транспорт

Реактивный автомобиль Bloodhound LSR разогнался до рекордной для данного проекта скорости

Автомобиль Bloodhound LSR


На страницах нашего сайта мы уделили много внимания проекту Bloodhound, в рамках которого группа энтузиастов занимается созданием сверхзвукового реактивного автомобиля, предназначенного исключительно для установления нового рекорда скорости. В прошлом году этот проект был на грани банкротства, но благодаря своевременной помощи он получил второй шанс и это совсем недавно принесло первые результаты. Сейчас команда Bloodhound находится в Южной Африке, где на поверхности дна высохшего озера автомобиль Bloodhound LSR совершает череду испытательных заездов, и во время последнего такого заезда автомобиль разогнался до высокой скорости, которая является рекордной для данного проекта.

Напомним нашим читателям, что автомобиль Bloodhound SSG в декабре 2018 года совершил испытательный заезд, разогнавшись до скорости 334 километра в час (210 миль в час) за 8 секунд. После этого неожиданно начались проблемы с финансированием и проект оказался на грани банкротства. Положение спас британский предприниматель и инвестор Ян Вархурст (Ian Warhurst), который выкупил этот проект, перевел его в новый офис и перекрасил в новые цвета автомобиль, который получил после этого название Bloodhound LSR (Land Speed Record).

Автомобиль Bloodhound LSR #2


Перед началом испытаний в пустыне Калахари на дне высохшего озера Hakskeen Pan командой была проделана огромная работа. Они удалили с поверхности 16 500 тонн камней и выровняли некоторые участки, после чего гоночная трасса стала готова к проведению испытаний.

Первый этап испытаний состоял из трех заездов, в каждом из которых постепенно увеличивалась скорость и испытывались все системы автомобиля, уделяя особое внимание двигателям и тормозам. Первые два заезда были проведены на скоростях 160 км/ч (100 миль в час) и 321 км/ч (200 миль в час) соответственно.

Но во время третьего заезда был активирован турбореактивный двигатель EJ200, который, проработав 12 секунд, разогнал автомобиль Bloodhound LSR до 537 км/ч (334 мили в час), что является рекордом этого 11-летнего проекта. И в течение следующих четырех недель команда планирует добраться до отметки в 800 км/ч (500 миль в час), увеличивая скорость на 80 км/ч во время каждого очередного заезда.

Автомобиль Bloodhound LSR #3


"Мы провели два очень успешных заезда, во время одного из которых автомобиль разогнался до 334 миль в час, ускорившись с 50 до 300 миль в час за 13 секунд" - рассказывает Энди Грин (Andy Green) пилот Bloodhound LSR, - "Неприятности доставил достаточно сильный, до 15 миль в час, встречный ветер, и мы установили, что все это является верхним пределом управляемости автомобиля. Теперь мы перейдем к испытаниям на еще более высоких скоростях".

В конечном счете, реализация проекта Bloodhound преследует сразу две цели - побить существующий рекорд скорости, который составляет 1 227.9 км/ч (763.035 мили в час). А второй целью является преодоление барьера скорости в 1000 миль в час (1 609 км/ч). И первая попытка установления нового рекорда скорости, согласно планам, должна быть предпринята в конце 2020 года, если до этого времени не произойдет никаких неприятностей.


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