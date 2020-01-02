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Гигантские грузовые самолеты Airbus BelugaXL начали вводиться в эксплуатацию

Самолет BelugaXL


Гигантские транспортные самолеты серии BelugaXL были разработаны специально для перевозки крупногабаритных элементов конструкций самолетов между производственными площадями известной аэрокосмической компании Airbus. И недавно первый из таких самолетов, высота которого сопоставима с высотой трехэтажного дома, начал совершать регулярные рейсы, что является первым шагом на пути полной замены существующего парка транспортных самолетов предыдущего поколения BelugaSL, по сравнению с которыми новый самолет имеет минимум 30-процентное преимущество по большинству самых важных показателей.

Напомним нашим читателям, что первый самолет BelugaXL впервые поднялся в воздух в июле 2018 года. Но тот полет был первым из 200 испытательных полетов и 700 часов полетного времени, необходимых для процедуры сертификации Type Certification, проводимой агентством European Aviation Safety Agency и завершенной в ноябре 2019 года.

Самолет BelugaXL #2


Самолет BelugaXL имеет длину в 63 метра и ширину в 8 метров, он является транспортным самолетом с самым большим в мире объемом и поперечным сечением фюзеляжа. Этот самолет может поднять в воздух 51 тонну полезного груза и переместить его на расстояние до 4 тысяч километров. Основой для конструкции самолета BelugaXL является конструкция серийного грузового самолета Airbus A330-200 Freighter, он приводится в действие парой двигателей Rolls Royce Trent 700.

Как уже упоминалось выше, первый из шести самолетов BelugaXL совершил первый коммерческий рейс 9 января этого года. А к 2025 году в эксплуатацию будут введены и все остальные самолеты, каждый из которых отправит "на пенсию" одного из своих предшественников BelugaSL.


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