Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR получит "зеленый" реактивный двигатель

Несмотря на то, что реактивный автомобиль Bloodhound LSR
(Land Speed Record) не так давно сумел разогнаться до его самой высокой скорости, но ему потребуется еще немного "нарастить мускулы", прежде чем он сможет предпринять попытку разгона до 800 миль в час (1 287 километров в час). В настоящее время скорость автомобилю Bloodhound обеспечивает реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200
от истребителя Eurofighter Typhoon, но в ближайшем времени этот двигатель будет заменен на другой, более компактный и более мощный, который, к тому же, не выбрасывает никаких вредных веществ в окружающую среду.
Напомним нашим читателям, что во время испытаний
, которые проводились в ноябре прошлого года на трассе, проложенной по дну высохшего озера Хакскенпан, пустыня Калахари, Южная Африка, автомобиль Bloodhound LSR сумел разогнаться до скорости 1 010 километров в час
(629 миль в час). Это рекордная для данного проекта скорость, но она все равно далека от отметки 763.035 мили в час (1,227.9 километра в час), которая является существующим рекордом скорости. Создатели автомобиля Bloodhound надеются не только побить этот рекорд, но и уйти достаточно далеко вперед, покорив отметку 1 000 миль в час (1 609 километров в час)
.
Планы по использованию "зеленого" реактивного двигателя вынашивались специалистами команды Bloodhound с 2014 года. Этот двигатель изготовлен норвежской космической компанией Nammo, а принципы его действия изначально разрабатывались для приведения в действие микроспутников стандарта "CubeSat". Поэтому новый реактивный двигатель компактен, легок и он может быть без проблем интегрирован в конструкцию автомобиля Bloodhound LSR.
Вместо традиционного ракетного топлива "монотопливный" двигатель Nammo работает на концентрированной перекиси водорода, на воде, молекула которой имеет дополнительный атом водорода. Жидкая перекись под высоким давлением подается в камеру, где она проходит сквозь серебряную сетку, действующую как катализатор, разлагающий перекись водорода на кислород и перегретый до температуры 600 градусов Цельсия водяной пар. Смесь кислорода и пара вырывается наружу через сопло двигателя, производя реактивную тягу без каких либо выбросов вредных веществ.
В настоящее время работу насоса, качающего перекись водорода в камеру, обеспечивает 8-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Согласно имеющимся планам, автомобиль Bloodhound станет "еще зеленее", когда двигатель насоса будет заменен электродвигателем, работающим от аккумуляторной батареи. А в качестве резервного варианта команда Bloodhound изучает возможность перевода двигателя EJ200, работающего сейчас на авиационном керосине, на биотопливо.
В настоящее время автомобиль Bloodhound LSR находится на своей базе, в центре UK Land Speed Record Centre, где специалисты команды готовятся к установке реактивного двигателя Nammo и проводят некоторые работы по улучшению отдельных узлов и конструкции автомобиля в целом.