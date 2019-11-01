Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR берет "планку" скорости в 1 010 км/ч
Напомним нашим читателям, что сверхзвуковой реактивный автомобиль Bloodhound LSR изначально строился для установления нового рекорда скорости, и за последние несколько недель команда Bloodhound добилась значительных успехов, продвигаясь к намеченной цели. Таким успехом стал и самый последний заезд автомобиля, произведенный в субботу 16 ноября 2019 года, в ходе которого автомобиль, двигаясь по поверхности южноафриканской пустыни, развил скорость в 1 010 километров в час (629 миль в час).
Благодаря реактивному двигателю EJ200, вырабатывающему 9 кН тяги, автомобиль преодолел 8-километровую дистанцию всего за 50 секунд, развив рекордную скорость, значение которой приводилось чуть выше. Достигнув этой скорости и 11-километровой отметки трассы, автомобилем был выброшен тормозной парашют и начался процесс торможения.
Этот заезд, как и череда предыдущих заездов, во время которых были последовательно покорены отметки скорости в 450 миль в час (725 км/ч), 500 миль в час (805 км/ч) и 550 миль в час (885 км/ч), проводятся в рамках испытательной программы автомобиля. Более того, субботний заезд является финишем программы высокоскоростных испытаний, после которых команда Bloodhound вернется домой и начнет подготовку к рекордному заезду.
Отметим, что в ходе испытаний автомобиль Bloodhound LSR еще не разу не "разжигал" свой ракетный двигатель, изготовленный норвежской компанией Nammo, и который должен обеспечить ему дополнительные 60 кН тяги. Эта дополнительная тяга и обеспечит разгон до намеченной отметки свыше 1000 миль в час, и автомобиль пройдет "практически не заметив" отметку в 763 миль в час (1 228 км/ч), нынешний рекорд, установленный автомобилем Thrust SSG в 1997 году.
На время проведения испытаний на автомобиле Bloodhound LSR были установлены 192 различных датчика, которые позволили получить полную информацию о состоянии автомобиля во время скоростных заездов. Данные от этих датчиков указали на то, что во время последнего заезда поток воздуха под автомобилем на короткое время ускорился до сверхзвуковой скорости, а воздействие от такого перехода лишило краски нижнюю часть кузова.
Все собранные во время испытаний данные будут проанализированы и этот анализ, вероятно, коснется изменений в конструкции ракетного двигателя Nammo, который после этого будет работать в наиболее оптимальном и безопасном для автомобиля режиме. На все это уйдет от 12 до 18 месяцев, после чего автомобиль Bloodhound LSR снова выйдет на трассу с целью совершения окончательного рекордного заезда.