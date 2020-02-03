Машины-монстры: самый большой в мире автомобиль, работающий на водороде

Американская горнодобывающая компания Anglo American, работая совместно с компанией Williams Advanced Engineering (WAE), занимается сейчас разработкой того, что вскоре станет самым большим в мире автомобилем, использующим водород в качестве топлива
. Этот грузовой карьерный самосвал
разрабатывается в рамках программы FutureSmart Mining компании Anglo American, целью которой является снижение выбросов углерода и других вредных веществ в атмосферу на 30 процентов к 2030 году.
"Этот инновационный проект является лишь шагом в реализации наших дальнейших планов" - рассказывает Юлиан Солс (Julian Soles), глава отдела новых технологий компании Anglo American, - "А нашей конечной целью является организация такая работ на наших шахтах и выработках, при которых в окружающую среду не будет выбрасываться вообще ничего вредного".
Будущий грузовой автомобиль относится к классу UFCEV (Ultra-class Fuel Cell Electric Vehicle), он, помимо водородных топливных элементов, будет оснащен модульной системой литий-ионных аккумуляторных батарей, разработкой которой занимается сейчас компания WAE. Всем этим будет управлять блок питания и система распределения тока высокого напряжения, способная оперировать 1000 кВт*часов аккумулированной электроэнергии. Также водородный грузовик будет оснащен регенеративной тормозной системой
, которая будет способна возвращать в аккумуляторные батареи часть энергии при движении автомобиля под гору.
Сейчас элементы силовой системы водородного грузовика FCEV изготавливаются на производственных мощностях компании WAE в Оксфордшире, после чего будет произведена их интеграция в конструкцию одного из обычных карьерных самосвалов, двигатель которого уже успел выработать свой моторесурс. И этот автомобиль начнет проходить испытания в реальных условиях, работая на горной выработке Mogalakwena в Южной Африке, разработкой которой занимается компания Platinum Group Metals.
Во время этих испытаний будут собраны данные, которые покажут, какие блоки и узлы силовой системы автомобиля уже готовы к промышленной эксплуатации, а какие - нуждаются в дополнительной модернизации и изменениях для обеспечения бесперебойной работы в тяжелых условиях.Машины-монстры
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