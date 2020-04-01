Машины-монстры: Top EV Racing & HyperPower - самый мощный электрический автомобиль, который вскоре станет и самым быстрым

Наши постоянные читатели знают о существовании гонок Formula-E
, которые являются "электрическим вариантом" гонок Formula-1
. И сейчас пришло время узнать еще об одном виде, получившем электрическое воплощение - о гонках дрэг-рейсинг (drag racing). "Первой ласточкой" в электрическом варианте этих гонок стал автомобиль, созданный компанией Top EV Racing, который приводится в действие четырьмя компактными и чрезвычайно эффективными электродвигателями
, разработанными недавно австралийской технологической компанией HyperPower Technologies. Каждый из этих двигателей имеет мощность в 1000 кВт (1 341 лошадиных сил)
, таким образом, у нового автомобиля-драгстера "под капотом" находится потрясающая мощность в 5 346 лошадиных сил.
Электродвигатель, который был использован при создании электрического драгстера-монстра, имеет название HyperPower QFM-360-X. Как можно увидеть на одном из приведенных ниже снимков, этот электродвигатель достаточно компактен, тем не менее, он является первым электродвигателем мегаваттного класса, предназначенным для экстремальных условий эксплуатации. Другими словами, двигатель QFM-360-X, диаметр которого составляет всего 430 миллиметров, изначально предназначен для гонок, но никто не будет мешать использовать его в качестве движущей силы на высокоскоростных железнодорожных магистралях, к примеру.
Двигатель QFM-360-X может работать в одиночном режиме, но в случае необходимости на один вал можно "посадить" десять таких двигателей, получив мощность в 10 МВт, мощность, способную дать импульс движения космическому кораблю класса Starship Enterprise. А четыре таких двигателя, имеющих суммарную мощность в 5 346 лошадиных сил, дают возможность автомобилю-драгстеру разгоняться от 0 до 120 миль в час (193 км/ч) за 0.8 секунды, до 250 миль в час (400 км/ч) за 2.9 секунды и до 329 миль в час (530 км/ч) за 3.7 секунды.
Обладая такими выдающимися характеристиками, электрический драгстер Top EV Racing & HyperPower способен "посрамить" своих собратьев, использующих нитрометановое топливо, и установить, между делом, несколько новых мировых рекордов скорости. Согласно предварительным расчетам, скорость, которую сможет развить новый драгстер, находится далеко за отметкой в половину скорости звука. При разгоне и торможении водитель автомобиля будет испытывать перегрузки в +7.3 G и -6.2 G, соответственно. Для сравнения, астронавты, отправляющиеся в космос на ракетах, испытывают перегрузки порядка 3 G.
При помощи своего автомобиля руководство Top EV Racing планирует побить существующий рекорд скорости, который составляет сейчас 380 миль в час (612 км/ч). Если это произойдет, то новый драгстер станет самым быстрым на планете электрическим автомобилем.Машины-монстры
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