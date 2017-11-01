 |  | Сегодня, 06:36 | Автомобили и транспорт

Начато движение по опытному участку электрифицированной магистрали eHighway в Америке

Грузовик системы eHighway


Компания Siemens начала испытания первого опытного участка электрифицированной магистрали eHighway в Германии в 2012 году. По этому участку курсировали грузовые автомобили, способные оперативно переключаться с дизельной на электрическую тягу, черпая энергию из токопроводов, размещенных над автомобильной магистралью. Немногим позже опытный участок магистрали eHighway появился и заработал в Швеции, и лишь недавно было закончено сооружение участка, длиной в одну милю (1.6 километра), расположенного рядом с портом Лос-Аджелеса и Лонг-Бич, который стал первым участком магистрали eHighway на североамериканском континенте.

Цель строительства участка eHighway в Калифорнии состоит в демонстрации того, что система, разработанная компанией Siemens, будет работать не только на участках междугородних трасс, но и в условиях городской окружающей среды, что будет способствовать улучшению экологической обстановки, которую в районах крупных портов можно отнести к почти катастрофической.

"Данные проект поможет нам оценить выполнимость и целесообразность развертывания системы электрифицированных автомагистралей" - рассказывает Уэйн Настри (Wayne Nastri), руководитель Отдела контроля качества воздуха в районе южного побережья США (South Coast Air Quality Management District), - "И если данная демонстрация пройдет успешно, то широкое развертывание магистралей eHighway позволит кардинально сократить количество вредных выбросов, что существенно отразится на здоровье людей, работающих и проживающих недалеко от портов".

Грузовики eHighway


В настоящее время по участку магистрали eHighway курсируют три опытных грузовика, один из которых является полностью электрическим, второй является гибридом, использующим в качестве топлива сжатый природный газ, а третий грузовик имеет обычный дизельный двигатель и электродвигатель, между которыми он может переключаться. Более того, участок магистрали, на котором развернута система eHighway, открыт и для движения других транспортных средств.

Все грузовики оборудованы токосъемником-пантографом, который поднимается при входе автомобиля на магистраль eHighway и входит в контакт с электрическими проводами. После этого система управления автомобилем переводит его исключительно на электрическую тягу, подзаряжая одновременно аккумуляторные батареи. При этом, система автомобиля обнаруживает наличие электрических проводов автоматически при помощи специальных датчиков и поднимает пантограф. При выезде автомобиля с электрифицированного участка пантограф так же автоматически убирается и складывается в "походное положение".

"Согласно некоторым экспертным оценкам, количество выбросов CO2 автомобилями удвоится к 2050 году по сравнению с нынешним уровнем" - рассказывает Андреас Тон (Andreas Thon), руководитель компании Turnkey Projects & Electrification, - "Часть этой проблемы может снять система электрических грузовых перевозок, основой которой станет технология eHighway. И такие системы будут разворачиваться, в первую очередь, в районах, прилегающих к крупным портам, аэропортам и железнодорожным станциям".

А компания Siemens, тем временем, планирует к 2019 году увеличить еще на три количество участков электрифицированной магистрали eHighway в Германии.





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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 14:19
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3851
    Грузовик-трамвайчик -)) А вообще - здравая идея, если использовать энергию, полученную чистым путем, а не сжиганием угля или газа на электростанциях.


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    Сегодня, 16:25
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 500
    FomaNeverujuwij,
    Вот вот. Эффекта будет 0 если просто выхлопная труба не на автомобиле находится а где-то на электростанции. При этом еще и потери на передаче электроэнергии. Ну разве что действительно загазованность при портовых районов удастся снизить им.

    FomaNeverujuwij,
    За счет чего сайт живет? В последнее время кроме нас двоих и еще пары редких гостей в комментах нету.
        

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