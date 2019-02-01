Машины-монстры: Machine 3 - рельсотрон, который будет разгонять снаряды до скорости 58 Махов

На страницах нашего сайта мы не раз рассказывали о реализации множества вариантов инициализации реакций термоядерного синтеза
, которые могут стать в будущем практически неисчерпаемым источником экологически чистой энергии. Одни ученые пытались использовать для этого лучи сотен лазеров
, сфокусированных на мишени
из замороженного топлива, другие занимаются постройкой термоядерных реакторов различных типов
и конструкций
. А британская компания First Light Fusion, организованная в 2011 году выходцами из Оксфордского университета, избрала весьма необычный и оригинальный метод, ее специалисты уже заканчивают сооружение электромагнитной рельсовой пушки, рельсотрона, который будет стрелять снарядами, разогнанными до скорости
58 Махов.
58 Махов (20 километров в секунду) - это огромная скорость. Снаряду, летящему на такой скорости, потребуется всего 4 минуты, для того, чтобы преодолеть расстояние, разделяющее Лондон и Нью-Йорк. Но американцы могут не беспокоиться относительно угрозы такой "бомбардировки", снаряды, выпущенные рельсотроном Machine 3, будут ударять в находящуюся совсем рядом мишень, где будут возникать чрезвычайно мощные ударные волны и образовываться сверхвысокотемпературная плазма, в которой будут начинать идти реакции термоядерного синтеза.
Отметим, что рельсотрон Machine 3 уже успешно прошел часть испытаний, начавшихся в конце 2018 года, и начнет стрелять снарядами к концу этого года. Накопители энергии этой установки способны выплескивать импульс электрического тока, длительностью в две микросекунды. При этом, напряжение этого импульса составляет 200 тысяч Вольт при токе более 14 миллионов Ампер, что по количеству энергии эквивалентно энергии 500 грозовых разрядов.
На сооружение установки Machine 3 была потрачена сумма в 4.5 миллиона долларов (3.6 миллионов английских фунтов). Несмотря на относительно небольшие размеры этой установки, в ней проложено около 3 тысяч метров силовых высоковольтных кабелей и более 10 километров кабелей, присоединенных к датчикам, диагностическому и управляющему оборудованию.
Пока еще рано говорить о каких-нибудь перспективах этой технологии. Это станет более-менее известно и понятно после первых выстрелов рельсотрона и измерений параметров создаваемого этим облака высокотемпературной плазмы. Может статься, что для достижения положительного результата ученым потребуется увеличение энергии выстрела, что подразумевает разгон снаряда до еще большей скорости, и подбор соответствующего материала для изготовления снаряда и мишени, в которую он будет ударять.Машины-монстры
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