 |  | Сегодня, 07:34 | Информационные технологии

Разработаны оптические диски, способные хранить до 10 ТБ данных на протяжении шести сотен лет

Информационный центр


Исследователи из австралийского университета RMIT и Вуханьского технологического института, Китай, разработали радикально новый тип высокопроизводительных оптических дисков большой емкости. Один новый диск способен сохранить до 10 ТБ (терабайт) данных и обеспечить сохранность этих данных на протяжении более шести сотен лет. Показатели нового оптического диска в четыре раза превышают информационную емкость существующих технологий и в 300 раз - по продолжительности хранения информации.

Основой технологии нано-оптической записи и хранения данных является новый тип гибридной стеклянной матрицы, а не полимерной, которые используются в нынешних оптических дисках. Эта матрица производится при помощи самых новейших технологий, позволяющих получать стекло и керамику более высокой чистоты и качества, нежели любые другие технологии. Специальное стекло - это очень стойкий материал, который может выдержать без разрушений и нарушений его структуры порядка тысячи лет, а объединение этого стекла с определенным материалом органической природы позволило радикально увеличить емкость оптического диска, снизив время хранения информации до 600 лет.

Оптический диск


Для создания наноплазмонной гибридной стеклянной матрицы в материал были включены золотые наночастицы, имеющие удлиненную форму. Исследователи выбрали золото не только из-за того, что этот металл слабо поддается окислению и разрушению, золото является одним из видов металлов, способных активно взаимодействовать со светом из-за чего на его поверхности возникают плазмоны, облака колеблющихся свободных электронов.

Новая система записи позволяет хранить данные в пяти измерениях, трех обычных пространственных измерениях и двух дополнительных измерениях, определяемых формой золотых наночастиц, которые включены в объем оптического диска и которые формируют несколько отдельных информационных слоев. Для записи и хранения информации используется технология так называемого многоцветного кодирования, в которой принимают участие вышеупомянутые плазмоны и поляризованный особым образом свет.

Золотые наночастицы


Новая технология оптической записи и хранения информации может стать тем решением, которое позволит увеличить эффективность современных информационных центров, ведь оптической системе в среднем требуется в тысячу раз меньше энергии, чем системе на основе жестких дисков сопоставимой емкости. Помимо экономии энергии, новая оптическая система в меньшей мере будет подвержена отказам, и она не будет требовать дополнительного расхода энергии на охлаждение и проведения энергоемкой процедуры перемещения данных с одного диска на другой, что делается в современных информационных центрах в среднем раз в два года.

"Внедрение разработанной нами технологии позволит в будущем решить проблему хранения больших массивов информации, используемой при проведении исследований в области астрономии, геологии, биологии и истории" - пишут исследователи, - "Более того, новая технология способна пережить воздействие высокой температуры, давления и радиации, что обеспечит сохранность данных при любых катаклизмах естественного и техногенного происхождения".




Ключевые слова:
Оптический, Диск, Емкость, Хранение, Данные, Время, Стекло, Золото, Наночастица, Плазмон, Эффективность, Энергия

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     | Комментарии: 3 | Распечатать
    Сегодня, 09:00
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4119
    Ни слова не сказано о том, перезаписываемые эти диски или одноразовые?


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    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    Сегодня, 10:10
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 188
    перезаписываемые эти диски или одноразовые?

    Вероятно, как и для всех остальных дисков, перезаписываемые носители и устройства перезаписи будут дороже.

    Рано говорить о цене вопроса, но к тому времени, когда это сможет позволить себе, хотя бы, небольшая компания, цена на flash память упадет порядком, а скорость ее работы, несоизмеримо больше за счет неограниченности распараллеливания потоков ввода/вывода.
        
    Сегодня, 11:05
    #3 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 546
    Я так и не понял, они создали опытный рабочий образец или это пока только разработка "на бумаге"?
        

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