Разработаны оптические диски, способные хранить до 10 ТБ данных на протяжении шести сотен лет

Исследователи из австралийского университета RMIT и Вуханьского технологического института, Китай, разработали радикально новый тип высокопроизводительных оптических дисков большой емкости. Один новый диск способен сохранить до 10 ТБ (терабайт) данных и обеспечить сохранность этих данных на протяжении более шести сотен лет. Показатели нового оптического диска в четыре раза превышают информационную емкость
существующих технологий и в 300 раз - по продолжительности хранения информации.
Основой технологии нано-оптической записи и хранения данных является новый тип гибридной стеклянной матрицы, а не полимерной, которые используются в нынешних оптических дисках. Эта матрица производится при помощи самых новейших технологий, позволяющих получать стекло и керамику более высокой чистоты и качества, нежели любые другие технологии. Специальное стекло - это очень стойкий материал, который может выдержать без разрушений и нарушений его структуры порядка тысячи лет
, а объединение этого стекла с определенным материалом органической природы позволило радикально увеличить емкость оптического диска, снизив время хранения информации до 600 лет.
Для создания наноплазмонной гибридной стеклянной матрицы в материал были включены золотые наночастицы, имеющие удлиненную форму. Исследователи выбрали золото не только из-за того, что этот металл слабо поддается окислению и разрушению, золото является одним из видов металлов, способных активно взаимодействовать со светом
из-за чего на его поверхности возникают плазмоны, облака колеблющихся свободных электронов.
Новая система записи позволяет хранить данные в пяти измерениях, трех обычных пространственных измерениях и двух дополнительных измерениях, определяемых формой золотых наночастиц, которые включены в объем оптического диска и которые формируют несколько отдельных информационных слоев. Для записи и хранения информации используется технология так называемого многоцветного кодирования, в которой принимают участие вышеупомянутые плазмоны и поляризованный особым образом свет.
Новая технология оптической записи и хранения информации может стать тем решением, которое позволит увеличить эффективность современных информационных центров, ведь оптической системе в среднем требуется в тысячу раз меньше энергии, чем системе на основе жестких дисков сопоставимой емкости. Помимо экономии энергии, новая оптическая система в меньшей мере будет подвержена отказам, и она не будет требовать дополнительного расхода энергии на охлаждение и проведения энергоемкой процедуры перемещения данных с одного диска на другой, что делается в современных информационных центрах в среднем раз в два года.
"Внедрение разработанной нами технологии позволит в будущем решить проблему хранения больших массивов информации, используемой при проведении исследований в области астрономии, геологии, биологии и истории" - пишут исследователи, - "Более того, новая технология способна пережить воздействие высокой температуры, давления и радиации, что обеспечит сохранность данных при любых катаклизмах естественного и техногенного происхождения".