Speedgate - первая спортивная игра, принципы и правила которой были созданы искусственным интеллектом

Бурное развитие современных технологий порождает новые виды спорта, гонки дронов
или поло на сегвеях - яркие примеры тому. Не так давно, креативное агентство AKQA, работающее с такими известными брендами, как Nike и Beats, шагнуло еще дальше - при помощи специализированной системы искусственного интеллекта был создан абсолютно новый вид спорта, точнее, спортивная игра, которая получила название Speedgate.
Как и в случае других вариантов использования творческих способностей искусственного интеллекта
, нейронная сеть искусственного интеллекта была обучена на данных, включающих описания, тактику и правила проведения более 400 видов спортивных состязаний. После этого искусственный интеллект начал предлагать свои варианты разработанных им спортивных игр, но, в силу ограниченности набора исходных данных большинство предлагаемых вариантов были нежизнеспособными и отфильтровывались людьми.
К примеру, в одном из вариантов игр использовались взрывающиеся "летающие тарелки", а все действия происходили на веревках, натянутых между воздушными шарами-монгольфьерами. В ходе работ искусственный интеллект выдвинул более 1000 предложений, из которых эксперты отбирали только те виды, в которые можно сыграть в реальности. И, в конце концов, выбор пал на игру, которая впоследствии получила название Speedgate.
В игру Speedgate вошли элементы, позаимствованные из других игр, таких, как регби, футбол, гандбол и др. В эту игру, благодаря ее достаточно гибким правилам, можно играть и на маленьких площадках, и на площадках больших стадионов. В этой игре мяч, который напоминает, но по размерам меньше мяча для регби, передается от игрока к игроку броском и ударом ногой, а целью игры традиционно является поражение ворот противника. Но прежде чем перейти на чужую половину поля, игрокам необходимо провести мяч через третьи ворота, расположенные в центре поля. И все это еще усугубляется тем, что у игроков совсем нет времени на обдумывание своих дальнейших действий, через три секунды игрок, завладевший мячом, должен сделать удар по воротам или передать пас другому игроку.
Правила игры Speedgate детально описаны на посвященном ей веб-сайте
, и агентство AKQA прикладывает множество сил по ее дальнейшей популяризации. Но в этой игре имеется и своя "ложка дегтя в бочке меда" - это быстрый темп игры, заданный искусственным интеллектом. Из-за этого сама игра выглядит менее зрелищной, держа и игроков и зрителей в постоянном напряжении. Но, с учетом того, что для игры в Speedgate не требуется никакого дорогостоящего оборудования, то у нее есть неплохой шанс обрести круг своих поклонников.