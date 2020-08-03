Новый рекорд скорости доступа в Интернет поднялся до отметки в 178 терабит в секунду

Самая быстрая скорость доступа в Интернет на сегодняшний день была зарегистрирована на невероятной отметке в 178 терабит в секунду, достаточно быстро для того, чтобы загрузить всю видео-библиотеку Netflix менее чем за секунду времени. Инженеры из Японии и Великобритании разработали новый метод модуляции света, циркулирующего по оптическому волокну
, который обеспечивает намного более широкую полосу пропускания, чем это делают используемые сегодня стандартные методы.
Полученная максимальная скорость - это в 17,800 раз быстрее обычной скорости доступа в Интернет, доступной потребителям в разных уголках земного шара, которая составляет в среднем 10 гигабит в секунду. И даже НАСА с ее сетью ESnet на 400 гигабит в секунду остается далеко и далеко позади. Новый рекорд значительно опережает возможности фотонного чипа, разработанного в Австралии несколько месяцев назад
, который обеспечивает скорость в 44 TB/с, и на 20 процентов опережает японцев, которые были предыдущими держателями данного рекорда со скоростью в 150 TB/с.
Для того, чтобы получить столь высокую скорость передачи информации, ученые из Университетского колледжа в Лондоне, специалисты компаний Xtera и KDDI Research разработали совместными усилиями технологию, способную "упаковать" большее количество информации в луче света, способного проходить по существующим оптоволоконным линиям. Большинство из существующих оптических каналов обеспечивает ширину полосы пропускания в 4,5 ТГц, некоторые новые технологии позволяют увеличить эту ширину до 9 ТГц, а новая технология модуляции света позволила поднять планку до "высоты" в 16,8 ТГц.
Для получения "пространства", в котором размещается дополнительная информация, ученые разработали ряд новых "созвездий" геометрии луча света (Geometric Shaping, GS). Эти созвездия представляют собой определенные комбинации фазы, яркости, поляризации, длины волны света, которые позволяют организовывать в одном луче множество параллельных каналов и исключить их взаимное влияние. Этого ученым удалось добиться, объединив целый ряд существующих технологий в рамки одной большой гибридной оптической системы.
Одним из преимуществ нового метода модуляции оптических сигналов заключается в том, что для передачи таких сигналов могут быть использованы существующие оптоволоконные кабеля, тысячи километров которых паутиной окутывают весь земной шар. Справедливости ради следует отметить, что при внедрении этой технологии потребуется модернизация маршрутизаторов и усилителей-репитеров, которые устанавливаются на коммуникационных линиях через каждые 40-100 километров. Но это будет все равно намного дешевле, чем менять оптоволокно полностью.