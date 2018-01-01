S# - новый алгоритм, способный искать компромиссы и налаживать взаимоотношения с людьми лучше, чем это могут делать сами люди

Несколько последних лет наглядно показали нам, что люди абсолютно неспособны конкурировать с искусственным интеллектом
, по крайней мере, в областях логических игр, таких, как шахматы
, Го
и покер
. Однако, все перечисленные игры относятся к разряду конкурентных игр, подразумевающих, что игроки являются противниками и находятся все время в постоянном конфликте друг с другом. Однако, в реальном мире искусственный интеллект не должен быть конкурентом или противником человеку ни при каких условиях, поэтому одна из групп исследователей сосредоточила свое внимание на играх другого класса, играх, которые для достижения результата требуют поисков компромиссов, взаимодействия и достижения взаимопонимания между игроками. И, что вполне ожидаемо, исследователи обнаружили, что новая система способна делать все перечисленное выше лучше, чем это могут делать сами люди.
Исследователи разработали специализированный алгоритм, получивший название S#, и проверили его работу путем множества игр человека с человеком, человека с машиной и машины с машиной. Основными играми были "Prisoner's Dilemma" и "Shapley's Game", которые требуют разного уровня взаимодействия и взаимопонимания между игроками для получения высокого результата. И снова машина выиграла у людей в большинстве случаев.
"Два человека, будь они абсолютно лояльны и честны по отношению друг к другу, сыграли бы точно так же, как сыграла наша машина" - рассказывает Джейкоб Крэндол (Jacob Crandall), ведущий исследователь, - "Но, как оказалось, приблизительно половина людей-игроков солгала в чем-то в некоторый момент, что отрицательно сказалось на качестве игры. Наш же алгоритм принципиально не умеет лгать, он запрограммирован искать компромиссы и поддерживать взаимодействие всегда, когда для этого предоставляется возможность".
Через некоторое время исследователи встроили в свой алгоритм функции, снабдившие его возможностью участвовать в "простом разговоре", болтать с партнером, другими словами. Этот "простой разговор" реализуется в виде несложных фраз, которыми машина реагирует на совместные действия ("Дорогой! Мы разбогатели!"), на признаки расположения или обмана ("Ты заплатишь за это!") со стороны человека. Когда машина обрела такую способность, большинство людей не оказалось в состоянии определить, играют ли они в паре с машиной или в паре с другим живым человеком, и, как показали эксперименты, уровень взаимодействия и взаимопонимания увеличился в два раза только за счет функции "простого разговора".
Исследователи считают, что проделанная ими работа позволит в будущем создать машины, автомобили-роботы, к примеру, которые будут одинаково хорошо взаимодействовать как с другими машинами, так и с живыми людьми. "В современном обществе отношения между людьми ломаются очень часто и больше не восстанавливаются" - рассказывает Джейкоб Крэндол, - "Люди, бывшие друзьями в течение многих лет, внезапно становятся врагами. Машины, построенные на разработанных нами принципах, будут лишены таких недостатков, и, что самое главное, они смогут научить нас самих искусству взаимопонимания, налаживания и возобновления дружеских взаимоотношений".