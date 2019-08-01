Новый прямоточный реактивный двигатель компании Northrop Grumman установил мировой рекорд по вырабатываемой им силе тяги

Не так давно был завершен двухлетний период модернизации испытательного комплекса AEDC Aerodynamic and Propulsion Test Unit, расположенного на авиационной базе Арнольд в Теннеси, США. Обновленное оборудование этого комплекса позволило провести испытания нового прямоточного реактивного двигателя, разработанного компанией Northrop Grumman. И в процессе этих данный испытаний двигатель стал новым мировым рекордсменом по количеству вырабатываемой им силы тяги.
Прямоточные реактивные двигатели могут работать только на гиперзвуковых скоростях, так как они используют высокую скорость втекающего в них потока воздуха для его сжатия и нагрева, прежде, чем он подается в камеру сгорания. В турбореактивных двигателях для этого используется специальный компрессор, а поршневые двигатели делают это за счет движения поршня в цилиндре. Прямоточные реактивные двигатели не нуждаются ни в каких дополнительных узлах и движущихся частях, поток воздуха входит в них на гиперзвуковой скорости и попадает в сужающийся канал, где происходит его сжатие. В самом узком месте этого канала стоит форсунка, которая подает топливо, которое загорается и покидает камеру сгорания, производя реактивную тягу.
В данном случае двигатель компании Northrop Grumman произвел более чем 13 000 фунтов (5 900 килограмм) реактивной тяги, что стало новым мировым рекордом в данной области. Такое количество тяги не кажется чем-то внушительным на фоне того, что только один авиационный двигатель GE9X
способен вырабатывать более 100 000 фунтов (45 350 килограмм) реактивной тяги
. Но новый прямоточный реактивный двигатель, пока только теоретически, сможет разогнать гиперзвуковой летательный аппарат до скорости в 24 Маха.
Отметим, что новый прямоточный реактивный двигатель разрабатывался компанией Northrop Grumman в рамках испытательной программы X-51
, которая стартовала около 10 лет назад. Новый двигатель, имеющий длину 5.5 метров, способен работать с потоком воздуха, в 10 раз большим по объему и скорости, чем мог работать самый первый двигатель, созданный в рамках программы X-51. В конечном счете, этот двигатель будет использован в гиперзвуковых летательных аппаратах военного назначения
.
И в заключении следует упомянуть, что прямоточный реактивный двигатель компании Northrop Grumman уже почти прошел программу испытаний, длившуюся девять месяцев. И за это время он проработал в общей сложности всего 30 минут в непрерывном режиме.