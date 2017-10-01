Технологии виртуальной и дополненной реальности избавят военную технику от окон и других средств внешнего наблюдения

За два года работы в рамках программы Ground X-Vehicle Technologies
(GXV-T) Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA, известная компания Honeywell разработала ряд технологий, позволяющих человеку управлять транспортным средством, в том числе и бронированным
, находясь внутри полностью закрытой кабины, не имеющей ни окон, ни других традиционных средств внешнего наблюдения. И основой всего этого являются самые современные достижения в области технологий виртуальной и дополненной реальности
.
Система, разработанная компанией Honeywell, может быть воплощена в жизнь при помощи совершенно разных решений. В одном из вариантов используется шлем виртуальной реальности, а в другом - виртуальные "окна", которые на самом деле являются высококачественными дисплеями, позволяющими человеку видеть то, что находится и происходит вокруг управляемого им транспортного средства. Все это стало возможным благодаря усилиям, направленным на уменьшение задержки и несоответствия того, что видят в каждый момент камеры, и того, что отображается на внутренних экранах системы. Особое внимание было уделено проблеме "морской болезни", которая возникает у многих людей из-за постоянного напряжения глаз вследствие необходимости смотреть на дисплей с близкого расстояния.
Помимо обычных камер, передающих привычную визуальную картину окружающей среды, в систему компании Honeywell могут быть включены инфракрасные камеры и тепловизоры, которые предоставят человеку дополнительную оперативную информацию, необходимую им на поле сражения. Кроме этого, компания Raytheon разработала специализированный лазерный сканер LIDAR, предназначенный для работы в системе компании Honeywell.
Экспериментальное транспортное средство, показанное на приведенном выше снимке, является первым в своем роде, кабина которого полностью лишена окон. Во время тестовых заездов это небольшое "чудо техники" смогло развить скорость до 60 километров в час во время движения по бездорожью. Встроенные дисплеи обеспечивали угол внешнего обзора в 160 градусов, чего было вполне достаточно квалифицированному водителю для того, чтобы уверенно прокладывать путь и вести по нему экспериментальный автомобиль.
Системы следующего поколения, основанные на разработанных в рамках программы GXV-T технологиях, смогут обеспечивать оператору круговой обзор. При этом, не будет стоить большого труда наложить на изображение реальной окружающей среды некоторую тактическую и оперативную информацию, такую, как текущий маршрут движения, выделенные особенности ландшафта, которые можно использовать для укрытия и маскировки, местоположение вражеских и дружественных войск и многое другое. Помимо этого, "цифровые окна" могут быть снабжены рядом дополнительных функций, таких, как увеличение (приближение) указанной оператором области окружающего пространства.
Система компании Honeywell также может быть использована для проведения обучения водителей и операторов военной техники, для этого потребуется лишь заменить потоки информации с внешних камер потоками информации от программы моделирования виртуальной реальности. И, помимо чисто военного применения, подобные технологии могут найти массу областей применения и в обычной гражданской жизни.