Новый подводный акустический "плащ-невидимка" сделает объекты невидимыми для гидролокатора

Группа исследователей из Пенсильванского университета разработала устройство сокрытия, эффективно работающее под водой
. Этот новый "метаматериальный плащ-невидимка" способен перехватить и преломить распространяющиеся под водой акустические волны, которыми прощупывают окружающее пространство гидролокаторы. При этом, все это происходит без малейшего отражения или рассеивания звуковых волн, благодаря чему сонар не сможет узнать о том, что в пределах его досягаемости находится какой-либо объект.
Напомним нашим читателям, что метаматериалы - это искусственные материалы со сложной структурой и структурой их поверхности, благодаря чему они обладают свойствами, полностью отсутствующими у любых материалов естественного происхождения. Обычно метаматериалы являются композитными материалами, в основе которых лежать различные металлы, керамика и пластики.
В случае подводного акустического плаща-невидимки
проблема создания эффективного устройства сокрытия усложняется том, что вода более плотна и сжимается в меньшей степени, нежели воздух, что ограничивает количество возможных вариантов. Материал нового плаща-невидимки состоит из ячеек, размеры которых меньше длины волны акустических колебаний. После испытаний различных вариантов исследователи остановились на устройстве в форме пирамиды
, высотой 90 сантиметров, изготовленного из перфорированных особым образом металлических пластинок.
Испытания устройства проводились в заполненном водой резервуаре, оборудованном источником звуковых волн, частотой от 7 до 12 тысяч Герц и множеством гидрофонов, которые контролировали всю картину звуковых колебаний в резервуаре. Было найдено, что пирамида все же отражала назад звуковые волны, однако, фаза, амплитуда и некоторые другие параметры звуковых волн не соответствовали параметрам волн, отражаемых от поверхности какого-нибудь объекта. А это, в свою очередь, делает невозможной нормальную работу таких инструментов, как гидролокатор.
Согласно информации от исследователей, у разработанной ими технологии, помимо ее использования в качестве устройств сокрытия от гидролокаторов, имеется еще целый ряд возможных областей применения. И к таким областям, в первую очередь, можно отнести дальние подводные коммуникации, в основе работы которых лежат сигналы акустического диапазона.