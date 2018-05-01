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Новый подводный акустический "плащ-невидимка" сделает объекты невидимыми для гидролокатора

Экран гидролокатора


Группа исследователей из Пенсильванского университета разработала устройство сокрытия, эффективно работающее под водой. Этот новый "метаматериальный плащ-невидимка" способен перехватить и преломить распространяющиеся под водой акустические волны, которыми прощупывают окружающее пространство гидролокаторы. При этом, все это происходит без малейшего отражения или рассеивания звуковых волн, благодаря чему сонар не сможет узнать о том, что в пределах его досягаемости находится какой-либо объект.

Напомним нашим читателям, что метаматериалы - это искусственные материалы со сложной структурой и структурой их поверхности, благодаря чему они обладают свойствами, полностью отсутствующими у любых материалов естественного происхождения. Обычно метаматериалы являются композитными материалами, в основе которых лежать различные металлы, керамика и пластики.

В случае подводного акустического плаща-невидимки проблема создания эффективного устройства сокрытия усложняется том, что вода более плотна и сжимается в меньшей степени, нежели воздух, что ограничивает количество возможных вариантов. Материал нового плаща-невидимки состоит из ячеек, размеры которых меньше длины волны акустических колебаний. После испытаний различных вариантов исследователи остановились на устройстве в форме пирамиды, высотой 90 сантиметров, изготовленного из перфорированных особым образом металлических пластинок.

Подводный плащ-невидимка


Испытания устройства проводились в заполненном водой резервуаре, оборудованном источником звуковых волн, частотой от 7 до 12 тысяч Герц и множеством гидрофонов, которые контролировали всю картину звуковых колебаний в резервуаре. Было найдено, что пирамида все же отражала назад звуковые волны, однако, фаза, амплитуда и некоторые другие параметры звуковых волн не соответствовали параметрам волн, отражаемых от поверхности какого-нибудь объекта. А это, в свою очередь, делает невозможной нормальную работу таких инструментов, как гидролокатор.

Согласно информации от исследователей, у разработанной ими технологии, помимо ее использования в качестве устройств сокрытия от гидролокаторов, имеется еще целый ряд возможных областей применения. И к таким областям, в первую очередь, можно отнести дальние подводные коммуникации, в основе работы которых лежат сигналы акустического диапазона.




Ключевые слова:
Плащ, Невидимка, Метаматериал, Подводный, Звук, Волны, Гидролокатор, Сонар, Отражение

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 10:44
    #1 Написал: kasanabeer

    Публикаций: 0
    Комментариев: 144
    "Было найдено, что пирамида все же отражала назад звуковые волны, однако, фаза, амплитуда и некоторые другие параметры звуковых волн не соответствовали параметрам волн..."
    Вот по этим параметрам и можно понять: "Ага, перед нами подлодка с плащем-невидимкой"
        
    Сегодня, 13:27
    #2 Написал: bundzmm

    Публикаций: 0
    Комментариев: 550
    kasanabeer,
    Ну это если эхолот настроен на прием той "другой" фазы, амплитуды и тд
        

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