Машины-монстры: Огромный CMOS-датчик от компании Canon, который используется для "охоты" за метеорами

Известная компания Canon впервые продемонстрировала свои новые сверхчувствительные CMOS-датчики
еще в 2010 году, размеры таких датчиков составляют 202 на 205 миллиметров, что приблизительно в 40 раз больше 35-миллиметрового датчика, используемого в цифровых камерах. И недавно специалистам компании удалось значительно увеличить чувствительность этих датчиков так, что они могут делать снимки при столь низком уровне освещенности
, что было невозможно до последнего времени.
Если быть более конкретным, то при помощи нового 20-сантиметрового датчика удалось снять высококачественное видео со скоростью 60 кадров в секунду при уровне освещенности в 0.3 люкса, что приблизительно соответствует уровню освещенности при полной Луне. А объектами наблюдения этой необычной камеры стали метеориты, пересекающие ночное небо короткими огненными росчерками.
Производство таких датчиков ведется, со слов представителей компании Canon, "в самой чистой среди всех чистых комнат на земном шаре", что позволяет свести к минимуму количество дефектов датчика, вызванных частичками пыли, осевшими на его поверхность. В самом датчике используются электронные схемы, позволяющие производить многопоточную параллельную обработку данных и процедуры компенсации искажений, что обеспечивает минимальную задержку при работе камеры.
Естественно, что такой датчик никогда не появится в коммерчески доступных камерах. Камеры, снабженные такими датчиками, предназначены для исследований ночного неба, жизни животных в ночное время и других типов съемки в условиях крайне скудного освещения.
В настоящее время из таких 20-сантиметровых датчиков набран 1-метровый датчик камеры Шмидта одного из телескопов обсерватории Kiso Observatory, расположенной на горе Онтаке в Японии. Работы по модернизации этой камеры были проведены совместно с учеными из Токийского университета, и сейчас эта камера используется для слежения за метеорами, обеспечивая высочайшее качество изображения при уровне освещенности в 10 раз меньшем, чем это было возможно ранее.Машины-монстры
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