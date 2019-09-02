Физики предложили новый способ "охоты" на темную материю, использующий существующие датчики гравитационных волн

Напомним нашим читателям, что в свое время для объяснения некоторых явлений, касающихся гравитационных эффектов от массивных астрономических объектов, учеными было предложено понятие темной материи. В настоящее время, несмотря на многочисленные попытки, эта таинственная субстанция еще не обнаружена и совершенно не изучена. Согласно одной из теорий, частицами темной материи
могут быть частицы, называемые аксионами
(axion), и недавно ученые сделали выводы, что эти частицы могут быть обнаружены во время экспериментов, в которых используются лазеры, точно такие же лазеры, на которых основана работа существующих датчиков гравитационных волн.
В настоящее время существует множество теорий касательно темной материи
. Одна из таких теорий говорит о том, что частицами темной материи могут быть массивные частицы, слабо взаимодействующие с другими частицами (weakly interacting massive particle, WIMP). Это означает, что такие частицы очень слабо взаимодействуют с обычной материей, и их очень тяжело обнаружить, несмотря на достаточно сильное их гравитационное проявление. Учеными были приложены огромные усилия, направленные на обнаружение WIMP, включая эксперименты на Большом Адронном Коллайдере
. Все эти усилия не принесли положительных результатов
и ученые обратили пристальное внимание на других кандидатов, аксионы, в частности.
"Мы предполагаем, что аксионы очень легки и, поэтому, они практически не взаимодействуют с обычной материей. Поэтому мы и рассматриваем их сейчас в качестве основных кандидатов на темную материю
" - рассказывает Юта Мичимура (Yuta Michimura), профессор физики из Токийского университета, - "Нам пока неизвестно значение массы аксиона, но мы считаем, что она значительно меньше массы электрона. Наша Вселенная заполнена темной материей
и считается, что в объеме Земли она находится
в количестве всего 500 граммов".
Ученые создали математические модели аксионной темной материи, одним из проявлений которой может быть специфическая поляризационная модуляция света. Уровень этой модуляции может быть увеличен, если свет, заключенный в полости оптического резонатора, будет многократно отражаться от системы параллельных зеркал. И сейчас, длинные рукава туннелей гравитационных обсерваторий как раз и являются подобными оптическими резонаторами.
Отметим, что исследования, связанные с поисками темной материи, уже некоторое время не являются приоритетным и хорошо финансируемым направлением науки. Поэтому методы обнаружения аксионов, в которых используются сильнейшие магнитные поля и которые очень дороги в реализации, вряд ли будут использоваться в ближайшем времени. Зато исследователи полагают, что оборудование существующих гравитационных обсерваторий, таких, как Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), США, Virgo, Италия, и KAGRA, Япония, может быть легко доработано с целью поиска аксионов без ущерба их основным функциям.
"Для этого нам потребуется всего лишь установить немного дополнительной оптики и поляризационные датчики в концах туннелей гравитационных обсерваторий" - рассказывает Юта Мичимура, - "И мы надеемся, что в скором времени нам удастся модернизировать оптическую систему нашего датчика KAGRA".
Эта идея может быть принятой из-за того, что модернизация ни как не затронет чувствительность датчиков гравитационных волн. Но предложенный метод "охоты" на аксионы будет намного более точным, чем методы, которые использовались ранее и которые не принесли положительных результатов.
"Есть достаточно убедительные астрофизические и космологические доказательства существования темной материи. Но ответ на вопрос "Что же действительно представляет собой темная материя?", является одной из самых больших неразрешенных загадок современной физики" - пишут исследователи, - "Если нам удастся обнаружить аксионы и доказать, что они являются частицами темной материи, это само по себе станет решением многих фундаментальных проблем и откроет дорогу к решению еще большего количества других подобных проблем".