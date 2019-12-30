В Дубае появилось самое большое в мире здание, возведенное при помощи трехмерного принтера

Компания Apis Cor, специализирующаяся на технологиях строительной трехмерной печати, недавно завершила сооружение того, что можно назвать самым большим в мире на сегодняшний день "напечатанным" зданием. Это здание, расположенное в Дубае, представляет собой корпус административного здания, оно было возведено при помощи единственного трехмерного принтера
, хотя стоит признать, что значительная часть работ была выполнена по старинке людьми-строителями.
Двухэтажный административный корпус имеет высоту в 9.5 метров и общую площадь в 640 квадратных метров. Его строительство велось совершенно традиционным способом, путем выдавливания цементной смести через носик принтера, который слой за слоем формировал всю структуру здания. Поскольку возводимое здание имело достаточно большие габариты, 3D-принтер
Apis Cor был подвешен в воздухе при помощи подъемного крана и мог возводить за один раз только одно отдельное помещение. Из-за этого на весь процесс строительства здания ушло три недели времени.
Как уже упоминалось выше, достаточно большая часть работы была выполнена людьми-строителями, которые заложили фундамент, занимались установкой окон, дверей, перекрытий и крыши, плюс проводили все внутренние коммуникации. Более того, люди вручную заливали бетоном те редкие места, куда не мог дотянуться носик трехмерного принтера.
"Технологии строительной трехмерной печати находятся еще на самой ранней стадии развития" - рассказывает Никита Чениунтай (Nikita Cheniuntai), генеральный директор и основатель фирмы Apis Cor, - "Мы постоянно ведем научно-исследовательские работы, делая эти технологии более доступными для массового применения. И мы очень благодарны руководству Муниципалитета Дубая, который позволил нам построить новое здание, благодаря чему мы приобрели ценный опыт и смогли улучшить состав нашей строительной смеси, что в будущем позволит увеличить скорость строительства минимум в два раза".
И в заключение следует отметить, что в прошлом компания Apis Cor возвела жилой дом, который является самым маленьким "напечатанным" жилым домом. Помимо этого, эта же компания стала победителем конкурса НАСА, целью которого было возведение помещений обитаемых баз на других планетах
при помощи технологий трехмерной печати
. А сейчас специалисты этой компании занимаются изучением вопроса о том, соответствуют ли "напечатанные" сооружения всем установленным строительным нормам?