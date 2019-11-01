Ученые зарегистрировали редкий вид гравитационных волн, возникших в земной атмосфере

Земную атмосферу вполне можно считать жидкой средой, ведь внутри нее действуют соответствующие законы гидродинамики и возникают характерные явления, такие, как циркуляция, потоки и, да, гравитационные волны. Атмосфера всегда находится в движении, таким образом, все указанные и не указанные выше другие явления происходят постоянно, только вот наблюдать напрямую за самыми интересными из них получается далеко не всегда.
Упомянутые чуть выше атмосферные гравитационные волны не стоит путать с космическими гравитационными волнами
, искажениями пространственно-временного континуума, порожденными самыми мощными космическими катаклизмами и явлениями
. Атмосферные гравитационные волны представляют собой явление, родственное волнам на поверхности жидкости, а их название является следствием того, что уравновешивающей колебания волн силой является сила земного притяжения, сила земной гравитации.
Гравитационные волны в атмосфере создаются при столкновении масс воздуха с преградами, к примеру, горные цепи на поверхности Венеры создают огромные гравитационные волны, видимые даже с Земли. Также эти волны могут возникать при столкновении масс воздуха, имеющих различную температуру, что и произошло на прошлой неделе недалеко от австралийского побережья.
А увидеть эти волны и их распространение стало возможным благодаря наблюдениям, произведенным при помощи японского метеорологического спутника Himawari-8.
"На северо-западе прошла большая и сильная гроза, принесшая к побережью массы холодного воздуха. Этот воздух столкнулся с теплыми массами воздуха возле поверхности континента, и разница в плотности столкнувшихся масс привела к образованию огромной гравитационной волны" - рассказывает Адам Морган (Adam Morgan), специалист из австралийского Метеорологического Бюро, - "Эти волна будет распространяться до тех пор, пока ее энергия не рассеется в окружающую среду. Но до этого времени она пройдет очень длинный путь".
Волна, образовавшаяся возле Австралии в понедельник, 21 октября 2019 года, движется через индийский океан, и к тому моменту, как эта статья будет опубликована, она достигнет Шри-Ланки, побережья Индии и других близлежащих стран. О мощности волны говорит не только пройденное ею расстояние, но и тот факт, что она перенесет через океан пыль и песок из пустыни Пилбара на западе Австралии, где ветры, поднятые грозой, устроили колоссальную песчаную бурю.
И в заключение следует отметить, что именно облака пыли и песка, несомые громадной гравитационной волной, плюс возможности оборудования спутника Himawari-8 сделали возможным увидеть воочию это редчайшее атмосферное явление, которое в большинстве других подобных случаев проходит совершенно незаметно.
Увидеть все происходившее возле берегов Австралии на прошлой неделе, включая формирование и распространение атмосферных гравитационных волн, можно, зайдя на Twitter по этому адресу
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