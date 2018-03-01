Chirocopter - беспилотник, который является "своим" внутри стаи летучих мышей
Ученые-биологи, занимающиеся изучением дикой природы, уже достаточно давно используют беспилотные летательные аппараты для работы, для наблюдений за гнездовьями птиц, для подсчета поголовья животных и т.п. А недавно группа биологов разработала и изготовила весьма необычный беспилотный аппарат, способный летать и "выглядеть" своим внутри быстрых стай летучих мышей, поставляя данные о ночной жизни этих достаточно необычны животных.
Беспилотный аппарат получил название Chirocopter (от "Chiroptera" - научного названия семейства летучих мышей). Он снабжен высокочувствительным микрофоном, при помощи которого он записывает звуки, используемые мышами для эхолокации, и тепловой камерой, которая может видеть самих летучих мышей. Подобный набор технологий уже не раз использовался для изучения данного вида, но использование летательного аппарата имеет ряд преимуществ, ведь сам аппарат может переместиться в любую точку пространства, двигаясь вместе со стаей.
Первым испытанием беспилотника Chirocopter стали пещеры неподалеку от Нью-Мексико, в которых живет колония из 800 тысяч бразильских летучих мышей, отличающихся от обычных летучих мышей наличием хвоста. В момент перед рассветом эти животные формируют плотные скопления, которые возвращаются в пещеры, двигаясь по одному и тому же пути со скоростью порядка 100 километров в час. В одно из таких скоплений и был направлен беспилотник Chirocopter, который двигался в воздухе на протяжении 84 минут, резко меняя высоту полета от 5 до 50 метров, при этом, ему удавалось регистрировать до 46 звуковых сигналов в минуту.
Исследователи надеются, что при следующем запуске беспилотника Chirocopter им удастся завести его внутрь пещеры вместе с потоком летучих мышей, где аппарата получит возможность записать дополнительное видео и звуки. В этих записях ученые будут пытаться найти ответ на вопрос, насколько часто животные используют эхолокацию для избегания столкновений друг с другом. И, помимо пещер, беспилотники Chirocopter могут использоваться в других условиях, к примеру, для изучения полетов летучих мышей в области ветряных электростанций и других объектов человеческой инфраструктуры.