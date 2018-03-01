 |  | Сегодня, 06:36 | Робототехника

BionicWheelBot - робот-паук от компании Festo, способный трансформироваться в колесо

Робот BionicWheelBot


В отличие от созданий известной компании Boston Dynamic, таких, как роботы ATLAS и SpotMini, создания другой известной компании, немецкой компании Festo, выглядят менее жуткими и пугающими. Их автоматизированные бабочки, кенгуру, птицы и дельфины выглядят более привлекательно и ближе к своим естественным прототипам. Одним из последних созданий компании Festo является робот-паук, получивший название BionicWheelBot, который способен при помощи своих восьми ног передвигаться по любой поверхности. Но если робот ступит на ровную и гладкую поверхность, он может трансформироваться в колесо и покатиться по этой поверхности с достаточно большой скоростью.

Робот BionicWheelBot #2


Прототипом робота BionicWheelBot является паук вида Cebrennus rechenbergi, который способен перемещаться, как колесо, избегая хищника или другой опасности. С функциональной точки зрения способность трансформироваться в колесо позволяет роботу BionicWheelBot передвигаться по поверхностям разного характера с максимально возможной эффективностью в каждом случае.

Робот BionicWheelBot #3


По всей видимости, роботу BionicWheelBot, как и другим роботам компании Festo, суждено остаться в виде единственного экземпляра, который будет демонстрироваться на выставке в головном офисе этой компании. Тем не менее, ничего не мешает другим специалистам в области робототехники воспользоваться данной идеей и спроектировать собственных роботов-трансформеров, способных превращаться в колесо и перекатываться по ровной поверхности, доставляя товары, корреспонденцию или преследуя людей как в рассказе Артура Порджеса "Погоня" или известном романе Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".





Ключевые слова:
Робот, BionicWheelBot, Festo, Паук, Трансформация, Колесо, Движение, Поверхность, Эффективность

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Новейший робот компании Festo - прыгающий бионический кенгуру BionicKangaro ...
  • Компания Festo представляет OctopusGripper - захват для роботов, скопирован ...
  • eMotionButterfly - удивительные летающие роботы-бабочки от компании Festo
  • Робот-колесо, который двигается за счет деформации его мягкой внешней оболо ...
  • Компания Festo запускает в небо SmartBird - удивительную чайку-робота.



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009