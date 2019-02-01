Компания Toshiba представила нового робота, предназначенного для исследований поврежденных реакторов атомной станции Фукусима

Напомним нашим читателям, что в 2011 году в результате наводнения и последовавшего за ним цунами на японской атомной электростанции Фукусима произошла череда аварий
, в результате которых ядра трех реакторов превратились в искореженные и радиоактивные куски сплавившихся материалов. Согласно информации, опубликованной в свое время представителями японского правительства, на ликвидацию последствий аварии и экологической катастрофы уйдет не менее десятилетия. Вполне естественно, что японцы, как одна из самых продвинутых наций в области робототехники, пытаются использовать роботов
в этом деле максимально, насколько это возможно, однако, это не принесло в прошлом никаких более-менее значимых результатов
.
Одной из компаний, которая привлечена к процессу ликвидации последствий аварии на Фукусиме, является известная компания Toshiba
, которая еще в 2012 году представила своего первого автоматического четвероного "ликвидатора"
, предназначенного для обследования помещений аварийных реакторов. В 2016 году
компанией был разработан робот с дистанционным управлением, который должен был собрать и удалить топливные стержни из зоны реактора 3. А буквально на днях компания Toshiba представила еще одного нового робота, который должен обследовать помещение реактора 2 и собрать данные, на основе которых специалисты определят, какая техника и технологии будет необходимы для расчистки зоны от обломков строительного мусора и конструкций реактора.
Новый робот имеет длину всего в 30 сантиметров, что не мешает ему иметь на своем борту весь необходимый для сбора данных набор инструментов. Внутрь помещения реактора он попадет сквозь 11-метровый трубопровод небольшого диаметра. После проведения осмотра и сбора данных, в ходе чего будут использоваться камеры, осветительные приборы, датчики радиации и температуры, этот робот попытается схватить деформированные топливные элементы при помощи устройства, напоминающего плоскогубцы, переместить и сложить их в определенном месте.
Отметим, что внутрь аварийных реакторов Фукусимы в прошлом уже запускались роботы, которым даже удалось обнаружить места нахождения расплавленного и деформированного ядерного топлива. Новый же робот, в конструкции которого был учтен весь опыт, полученный во время предыдущих попыток
, должен определить физическое состояние урановых стержней, оценить возможность их отделения от глыб сплавленных материалов, транспортировки к месту их складирования и дальнейшей утилизации. И если ему удастся сделать эту работу хотя бы частично, это будет огромным шагом к полной ликвидации последствий аварии.
И в заключение отметим, что "нырок" нового робота компании Toshiba в недра аварийного реактора запланирован на февраль этого года.