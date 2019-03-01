Новый робот-гепард, созданный в Массачусетском технологическом институте, демонстрирует чудеса ловкости
Специалисты из Лаборатории биоподражательной робототехники (Biomimetic Robotics Laboratory) Массачусетского технологического института опубликовали видеоролик, на котором их новый робот гепард демонстрирует нам чудеса своей ловкости. Робот имеет конструкцию, весьма напоминающую конструкцию робота SpotMini известной компании Boston Dynamics. Но в отличие от последнего новый робот-гепард способен выполнять "коронный трюк" - прыжок назад с переворотом без любой посторонней помощи.
Согласно информации, предоставленной представителями лаборатории, новый робот-гепард является первым и пока единственным четвероногим роботом, способным выполнять прыжок с переворотом. Кроме этого трюка робот может бегать со скоростью 2.5 метра в секунду (почти 9 километров в час) при движении вперед и способен галопировать, т.е. бежать так, что все его четыре конечности одновременно отрываются от земли.
Робот гепард абсолютно автономен, т.е. не ограничен никакими привязями и кабелями. Вся необходимая для его функционирования энергия находится в аккумуляторных батареях, а управление роботом производится при помощи системы беспроводной радиосвязи.
На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, как робот гепард может вращаться по кругу, практически стоя на месте, передвигаться по диагонали, сохранять равновесие при "фирменном" толчке ногой, подниматься после падения и выполнять множество других трюков, заложенных в алгоритмы программного обеспечения его системы управления.