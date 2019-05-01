Робот Atlas демонстрирует чудеса ловкости при движении по очень сложной поверхности
Группа исследователей-робототехников из IHMC Robotics, организации, команда которой в свое время заняла второе место в финале соревнования DARPA Robotics Challenge, выпустила в Сеть новый видеоролик, на котором их робот Atlas демонстрирует чудеса ловкости, передвигаясь по очень сложной поверхности, ступая по шлакоблокам и неустойчивым доскам. Управляют движением робота новые программные алгоритмы, которые полностью копируют движения, используемые человеком для поддержания равновесия центра тяжести тела при ходьбе по "узким местам".
Ходьба по узким местам отличается от ходьбы по обычной поверхности тем, что роботу постоянно необходимо делать хитрые пересекающиеся шаги, используя крайне ограниченный набор вариантов движений. "Мы максимально скопировали движения человека, которые позволяют нам взбираться на горы, пробираться по пещерам, двигаться по снегу или подниматься по лестницам" - рассказывает Джерри Пратт (Jerry Pratt), старший научный сотрудник IHMC Robotics, - "Эти движения были отточены до идеала многовековым процессом эволюции и они позволяют держать в равновесии центр массы тела человека, который находится достаточно высоко".
Отметим, что группа IHMC (Institute for Human and Machine Cognition) Robotics является междисциплинарной группой с экспертами в областях конструирования, информатики, математики, физики и т.п. Целью этой группы является "выход за грани возможностей современной робототехники", а для реализации этой цели группа использует одного из самых совершенных на сегодняшний день гуманоидных роботов - робота Atlas, произведенного известной робототехнической компанией Boston Dynamics.
При помощи лазерного сканнера LIDAR робот IHMC Atlas постоянно составляет и обновляет трехмерную карту пространства, через которое проходит его путь. По мере поступления новых данных робот корректирует дальнейший маршрут и тщательным образом рассчитывает свой следующий шаг.
В настоящее время роботу Atlas удается успешно пройти к цели в половине случаев, т.е. показатель его успешности составляет 50 процентов. Но у специалистов команды IHMC Robotics уже есть несколько мыслей и решений, которые позволят поднять показатель успешности до весьма значительной величины. После этого, по мнению экспертов, робот Atlas станет способен выступать даже в роли "аватара" живого человека, заменив его во время выполнения опасных миссий.
"Вполне возможно, что подобные двуногие гуманоидные роботы будут использоваться очень широко для исследований поверхности других планет и небесных тел" - рассказывает Джерри Пратт, - "А когда люди займутся колонизацией других миров, эти роботы смогут построить обитаемые помещения космических баз, действуя как в автоматическом режиме, так и при помощи дистанционного управления. Но в любом случае, ключевым моментом во всем этом станет возможность роботов двигаться в точности так же, как и движется человек".