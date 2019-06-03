 | Вчера, 07:08 | Робототехника

Машины-монстры: Самый маленький автономный гоночный беспилотник

Беспилотник MAVLab


Исследователи из лаборатории MAVLab (Micro Air Vehicle Laboratory) Технологического университета Дельфта, Нидерланды, создали миниатюрный беспилотный летательный аппарат, снабженный системой автоматического управления. Этот аппарат, при весе в 72 грамма, является самым маленьким в его классе, но его интеллектуальная начинка и возможности делают его достойным конкурентом более крупным современным летательным аппаратам.

Напомним нашим читателям, что гонки беспилотников стали весьма популярным видом спорта в последнее время. Меньшую популярность завоевали гонки автоматических летательных аппаратов, действующих самостоятельно без какого-либо участия человека в этом деле. Этот подвид гонок беспилотников стал хорошим испытательным средством для проверки работы систем искусственного интеллекта и сверхминиаюрных элементов и датчиков систем контроля полета. О существенных достижениях в этой области говорит тот факт, что скорость полета автономных гоночных беспилотников увеличивается с каждым годом и составляет уже 2 метра в секунду.

Гоночные автоматические беспилотные летательные аппараты обычно оснащаются множеством камер и лазерных сканеров, которые обеспечивают высококачественное восприятие ими окружающей среды. Это, плюс системы обработки данных и управления, созданные на базе высокоскоростных микропроцессоров, делают эти аппараты дорогими, большими, тяжелыми и несколько неуклюжими. По сравнению с ними, беспилотник MAVLab весьма мал, легок и дешев, в его конструкции присутствует одна единственная камера и достаточно скромный микропроцессорный блок.

Ключевым моментом, который позволил маленькому аппарату MAVLab сравняться по параметрам с более крупными и "навороченными" собратьями, стали высокоэффективные алгоритмы, которые на основе данных от одной камеры вычисляют параметры полета, заменяя собой множество различных датчиков. Кроме этого, в микропроцессоре беспилотника функционирует прогнозирующая модель, которая вычисляет поведение аппарата при изменении силы тяги, наклона и других параметров полета.

Испытательная трасса


Работа алгоритмов системы управления беспилотника MAVLab была проверена на замкнутой трассе с четырьмя "воротами". Беспилотник уверенно двигался по этой трассе со скоростью 2 метра в секунду. Однако, прежде чем выставить его на реальные соревнования, специалисты лаборатории MAVLab должны проделать некоторые работы по оптимизации и модернизации как программных алгоритмов, так и аппаратной части беспилотника.

"В настоящее время мы еще весьма далеки от скоростей, развиваемых на соревнованиях беспилотниками, летающими под управлением человека. Для приближения к этому нам придется улучшить работу системы компьютерного видения, прогнозирования и контроля полета" - пишут исследователи, - "Этого, в нашем случае, можно будет добиться только путем увеличения эффективности программных алгоритмов. И после такого увеличения беспилотник сможет свободно выбирать и менять траекторию, всегда вписываясь в ворота, которые не такие уж и большие по сравнению с размерами самого аппарата".

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.


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Машины, Монстры, Беспилотник, Камера, MAVLab, Система, Автоматическое, Управление, Соревнования, Гонки

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