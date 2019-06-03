Заслуживают ли роботы сочувствия со стороны людей?
Вы, вероятно, уже успели увидеть где-то в сети представленный ниже видеоролик, который является отличной пародией на ролики, выпускаемые известной робототехнической компанией Boston Dynamics. Главным действующим лицом этого видеоролика является копия известного робота Atlas, созданная при помощи компьютерной графики. А несколько "якобы сотрудников" Boston Dynamics в лучших традициях этой компании пинают, бьют и даже стреляют в робота из пистолета до тех пор, пока робот не "дает им сдачи".
Качество компьютерной графики в этом видеоролике находится на столь высоком уровне, что все происходящее воспринимается, как реальность. Естественно, что у большинства людей возникает чувство негодования, направленное на издевающихся над роботом людей, и сочувствие, направленное на самого робота. Это полностью естественная реакция для человека, и это показывает, с какими проблемами мы можем столкнуться, когда такие роботы, как Atlas станут привычными вещами в нашем окружении.
Некоторые из людей могут утверждать, что человек не может навредить роботу. Да, конечно, роботы не имеют собственного осознания, не чувствуют боли и, с этой точки зрения, их можно только сломать. Однако, несмотря на столь очевидный факт, человека достаточно легко заставить рассматривать роботов как людей со всеми вытекающими отсюда последствиями. "Мы биологически предрасположены к тому, чтобы считать живым любой обособленный объект, движущийся самостоятельно в окружающем нас пространстве" - рассказывает Кейт Дарлинг (Kate Darling), специалист по этике и робототехнике из Массачусетского технологического института, - "Таким образом, большинство людей будет подсознательно считать роботов живыми".
Знание данной проблемы может помочь в будущем сформировать человеческий менталитет так, чтобы люди относились к роботам "по-людски", так сказать. Это, в свою очередь, позволит избежать появления индивидуумов, которые, упиваясь своей якобы неограниченной властью, будут заниматься на глазах у всех вандализмом по отношению к роботам, выполняющим свою работу или помогающим людям на улицах, в супермаркетах или в других общественных местах.
Отметим, что приведенный первым видеоролик был создан компанией из Лос-Анджелеса под названием Corridor Digital, которая уже давно специализируется на подобных вещах для кинематографа. А чуть ниже представлен второй видеоролик, в котором сотрудники Corridor Digital демонстрируют использованные ими приемы. Представленный здесь первый видеоролик является немного урезанной версией первоначального видео, из которого была убрана сцена, когда "взбесившийся" под конец робот берет людей под прицел пистолета.