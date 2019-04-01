 | Вчера, 06:06 | Робототехника

Компания Boston Dynamics показала, сколько роботов SpotMini нужно для того, чтобы сдвинуть грузовик с места

Роботы SpotMini


В своих лучших традициях известная робототехническая компания Boston Dynamics опубликовала новый видеоролик, на котором десяток роботов SpotMini сдвигают с места и эффективно тянут грузовой автомобиль. Представители Boston Dynamics сообщили, что все задействованные в этом видеоролике роботы сошли с производственной линии компании, и они уже готовы выйти на рынок в качестве коммерческого продукта.

В течение нескольких последних лет компанией Boston Dynamics был разработан целый ряд интересных и необычных роботов, которые становились все более совершенными при каждом "перевоплощении". Гуманоидный робот Atlas, который был в самом начале достаточно неуклюжим механизмом, смог, в конце концов, делать акробатические трюки и самостоятельно бегать по открытой пересеченной местности. А робот Handle, который умел только ловко передвигаться и перепрыгивать через препятствия, был превращен недавно в складского рабочего.

Но, несмотря на череду новшеств, компания Boston Dynamics так и продолжала оставаться научно-исследовательской организацией, не занимавшейся коммерческой деятельностью, т.е. выпуском коммерческих вариантов своих творений. Первые упоминания о коммерческих моделях роботов касались робота-собаки SpotMini, и сейчас компания Boston Dynamics уже подготовила производственные мощности под серийный выпуск таких роботов.

Роботы SpotMini #2


Опубликованные видеоролик, с которым можно ознакомиться чуть ниже, традиционно скуп на технические детали и подробности. Как уже упоминалось выше, все задействованные в нем роботы сошли со сборочного конвейера компании и скоро станут доступны для множества различных областей применения. Тем не менее, стоимость этих роботов пока еще не установлена, она будет рассчитана и опубликована ближе к моменту начала их продаж.

Отметим, что нынешний случай является далеко не первой демонстрацией возможностей роботов SpotMini, но он достаточно убедительно демонстрирует большое тяговое усилие, которое совместно может выработать десятка таких роботов. Это, по мнению руководства компании Boston Dynamics, позволяет раскрыть захватывающий потенциал этих роботов, хотя все еще остается неясным, где же данный аспект может использоваться на практике.


Ключевые слова:
Boston Dynamics, Робот, SpotMini, Handle, Atlas, Производство, Конвейер, Продажи, Грузовик

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     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Вчера, 08:41
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4258
    Не поверю, что грузовик сзади никто не толкал, когда эта "упряжка" сдвигала его с места. Вряд-ли десяток этих роботов может обеспечить необходимое тяговое усилие.


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    Вчера, 09:30
    #2 Написал: Джон

    Публикаций: 0
    Комментариев: 29
    Ровное покрытие, пустой грузовик, нужное давление в шинах, хорошие подшипники в осях, достаточный вес каждого робота (не менее 50кг для сцепления) - и все.

    Если бы мне с кумом сказали, что закатив в свой двор этот грузовик, он станет моим... Не, ну понятно, куму хороший магарыч с танцующими молодухами - и грузовик влетел бы во двор на большой скорости.
        

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