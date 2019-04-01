Компания Boston Dynamics показала, сколько роботов SpotMini нужно для того, чтобы сдвинуть грузовик с места
В своих лучших традициях известная робототехническая компания Boston Dynamics опубликовала новый видеоролик, на котором десяток роботов SpotMini сдвигают с места и эффективно тянут грузовой автомобиль. Представители Boston Dynamics сообщили, что все задействованные в этом видеоролике роботы сошли с производственной линии компании, и они уже готовы выйти на рынок в качестве коммерческого продукта.
Но, несмотря на череду новшеств, компания Boston Dynamics так и продолжала оставаться научно-исследовательской организацией, не занимавшейся коммерческой деятельностью, т.е. выпуском коммерческих вариантов своих творений. Первые упоминания о коммерческих моделях роботов касались робота-собаки SpotMini, и сейчас компания Boston Dynamics уже подготовила производственные мощности под серийный выпуск таких роботов.
Опубликованные видеоролик, с которым можно ознакомиться чуть ниже, традиционно скуп на технические детали и подробности. Как уже упоминалось выше, все задействованные в нем роботы сошли со сборочного конвейера компании и скоро станут доступны для множества различных областей применения. Тем не менее, стоимость этих роботов пока еще не установлена, она будет рассчитана и опубликована ближе к моменту начала их продаж.
Отметим, что нынешний случай является далеко не первой демонстрацией возможностей роботов SpotMini, но он достаточно убедительно демонстрирует большое тяговое усилие, которое совместно может выработать десятка таких роботов. Это, по мнению руководства компании Boston Dynamics, позволяет раскрыть захватывающий потенциал этих роботов, хотя все еще остается неясным, где же данный аспект может использоваться на практике.