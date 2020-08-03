Snatcher - робот-хамелеон, вооруженный "языком", сделанным из обычной рулетки
Наблюдая за тем, как ребенок играется с пружинной измерительной рулеткой, вы без труда догадаетесь о том, где исследователи из Сеульского национального университета Науки и техники взяли идею для создания робота-хамелеона, получившего достаточно выразительное название "Snatcher". Этот робот вооружен искусственным "языком", которым он может захватить объекты, находящиеся на удалении около метра от него, потратив на это всего 600 миллисекунд времени.
Искусственный "язык" робота Snatcher на самом деле является гибкой металлической линейкой, взятой из обычной рулетки из-за ее способности очень быстро и очень плотно сворачиваться и разворачиваться. Весь остальной механизм робота-хамелеона изготовлен при помощи технологий трехмерной печати и весит всего 120 граммов. Основу этого механизма составляет приводимое в действие пружиной устройство со специальной защелкой, которая позволяет ему моментально переключаться между режимом разматывания "языка" рулетки и втягивания его назад.
В результате работа механизма робота-хамелеона весьма напоминает то, как работает язык живого хамелеона, хотя механизм, отточенный матерью-природой в ходе эволюции, несколько более точен и совершенен. В нынешней конструкции робота Snatcher на конце его "языка" установлен простой крючок, чем-то напоминающий рыболовный. При помощи этого бесхитростного решения робот способен молниеносно захватывать и притягивать к себе объекты, весом до 30 грамм, при этом, делая это так быстро, что все это трудно отследить невооруженным взглядом.
Исследователи из Сингапура предполагают, что их "детище" может быть установлено на таких устройствах, как беспилотники-квадрокоптеры и т.п., которые получат возможность совершать действия и манипулировать предметами, которые в обратном случае находились бы вне пределов их досягаемости. Помимо этого, длинный "язык" может стать помощником для людей с ограниченными возможностями. Заменив крюк на конце "языка" более совершенным захватом, робот сможет помочь людям включить или выключить какое-то бытовое устройство и выполнить ряд других действий.