Robo-DJ Kuka - первый на свете робот-диджей, который может менять треки, миксовать и даже танцевать
В последнее время мы все чаще и чаще видим, как роботы и технологии искусственного интеллекта начинают появляться в областях деятельности, которыми ранее занимались исключительно люди. Роботы также отметились в музыкальной области, мы уже не один раз рассказывали нашим читателям об автоматизированных музыкальных инструментах и целых музыкальных группах, состоящих из роботов. А недавно посетители одного из популярных ночных клубов в Праге смогли увидеть робота, выступающего в еще одной новой для машины ипостаси - в качестве диджея, способного менять треки, миксовать и даже подтанцовывать под звучащую композицию.
Робот-диджей Robo-DJ Kuka представляет собой модернизированный вариант робота-манипулятора, используемого в автомобильной промышленности. От промышленного варианта он отличается наличием специализированного захвата, при помощи которого он может брать компакт-диски и вставлять их в приемные устройства плееров. На одной из сторон этого захвата прикреплен кусок мягкого материала, при помощи которого робот может управлять вращением виниловых дисков на диджейском пульте.
Отметим, что своим появлением робот Kuka обязан руководству клуба Karlovy Lazne Music Club, которое таким образом решило выделиться из ряда всех ночных клубов. Для реализации этой идеи была привлечена одна из местных робототехнических компаний, программист которой провел рядом с роботом три недели, отлаживая его программное обеспечение во время ежедневных "выступлений", длившихся около часа.
"Некоторые из посетителей нашего клуба с энтузиазмом восприняли появление робота-диджея Kuka. Им еще не доводилось видеть ничего подобного в Европе" - рассказывает Адам Липсанский (Adam Lipsansky), менеджер клуба, - "И я не уверен в том, что в другом месте на земном шаре имеется нечто подобное".
Однако, далеко не все посетители ночного клуба Karlovy Lazne восприняли с радостью появление робота за диджейским пультом. Согласно их мнению, робот является всего лишь машиной, полностью лишенной каких-либо чувств и эмоций, которая неспособна оценить реакцию зала и направить танцевальную программу в нужное русло, как это может сделать живой человек.