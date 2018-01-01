Роботы-парусники Saildrone приступают к исследованиям Южного Океана

Исследовательская группа из австралийского Национального исследовательского агентства CSIRO (Commonwealth Science and Industrial Research Organisation) начинает новую программу по изучению Южного океана, в которой будут задействованы роботы-парусники Saildrone. С этой целью руководство агентства CSIRO заключило соглашение с компанией Saildrone, расположенной в Сан-Франциско, согласно которому три робота Saildrone, вооруженные набором специализированных датчиков, будут бороздить морские просторы на протяжении пяти лет.
Сами роботы Saildrone двигаются, используя ветер и пластиковый парус, а вся электронная начинка этого робота питается за счет энергии Солнца, что позволяет ему находиться в море в автономном режиме на протяжении 12 месяцев, собирая данные и сбрасывая их на сушу при помощи спутниковой и других видов беспроводной связи. В состав системы управления роботов Saildrone входят подсистемы идентификации плавающих объектов и предотвращения столкновений с морскими судами.
Роботы могут работать автономно под руководством заложенной в них программы, но руководство их миссии всегда имеет возможность перевести их на дистанционное управление, осуществляемое через спутниковую связь. В этом всем они очень мало отличаются от роботов Wave Gliders
компании Liquid Robotics, о которых мы уже рассказывали
нашим читателям.
Базой для проведения исследований роботами Saildrone станет порт австралийского города Хобарт (Hobart). Помимо уже установленных морских и атмосферных датчиков, роботы CSIRO оборудованы дополнительными специализированными датчиками, позволяющими измерить концентрацию растворенного в морской воде углекислого газа, измерить количество биомассы в морской воде и т.п.
"Saildrone - это автоматические исследовательские платформы дальнего радиуса действия, которые можно послать в самые дальние точки на очень длительное время" - рассказывает Андреас Марухос (Andreas Marouchos), глава исследовательской группы CSIRO, - "Эти роботы позволят нам собрать огромный массив ценнейшей научной информации, которую невозможно получить никаким другим способом".