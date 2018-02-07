 |  | 7 февраля 2018 | Космос и Авиация, Информационные технологии

IllustrisTNG - самая совершенная и точная модель Вселенной на сегодняшний день

Модель Вселенной


Международная группа ученых-астрофизиков создала новую математическую модель части Вселенной, которая является самой большой, совершенной и самой точной моделью среди всех других подобных моделей. Эта модель, IllustrisTNG, является научным инструментом, который способен пролить свет на загадки некоторых процессов различных космических масштабов, на то, как черные дыры влияют на глобальное распределение темной материи, на то, как возникают и распространяются по всему объему космоса тяжелые химические элементы, где возникают магнитные поля и как они превращаются в глобальное магнитное поле и многое другое.

Основой новой модели IllustrisTNG является модель предыдущего поколения Illustris, созданная совместными усилиями программистов, инженеров и ученых из институтов Астрономии и Астрофизики Макса Планка, Германия, Гарвардского университета, Массачусетского технологического института, Центра вычислительной астрофизики института Флатриона, Центра астрофизики Гарварда-Смитсона и ряда других научных организаций.

"Когда мы наблюдаем за космическими объектами при помощи телескопа или другого астрономического инструмента, мы можем увидеть только некоторые явления и измерить ограниченный набор параметров" - рассказывает Ши Женель (Shy Genel), один из создателей модели IllustrisTNG, - "Имея в своем распоряжении совершенную математическую модель, мы сможем определить все свойства изучаемого объекта. Притом не только на текущий момент времени, но и за всю историю формирования и развития данного объекта".



По сравнению с моделью Illustris в состав модели IllustrisTNG введено моделирование множества дополнительных физических процессов и явлений, играющих важную роль в деле формирования и развития галактик. Модель IllustrisTNG охватывает область виртуального пространства в виде куба с ребром в один миллиард световых лет. Для сравнения, модель Illustris, появившаяся четыре года назад, охватывала куб с ребром в 350 миллионов световых лет.

Основой модели IllustrisTNG является программный код AREPO, "заточенный" на параллельные вычисления, который выполняется на суперкомпьютере "Hazel Hen", самом быстром немецком компьютере, находящемся в вычислительном центре High Performance Computing Center в Штутгарте. Для расчетов одного из двух основных сценариев потребовалась работа 24 тысяч процессоров суперкомпьютера, которая продолжалась непрерывно в течение двух месяцев. В результате этой работы на свет появилось 500 терабайт данных. "Анализ этой горы данных заставит нас напряженно работать в течение нескольких следующих лет" - пишут ученые, - "И это позволит нам проникнуть в самую суть различных астрофизических процессов".



"Паутина" из космического газа и темной материи, произведенная моделью IllustrisTNG, производит галактики, которые по форме и размерам соответствуют реальным галактикам. И впервые в истории астрофизического математического моделирования эта модель позволила увидеть во всех подробностях процесс формирования скоплений (кластеров) из отдельных галактик.

Часть данных, полученных при помощи расчетов модели IllustrisTNG, была сравнена с данными реальных наблюдений, такими, как данные обзора Sloan Digital Sky Survey. И ученые обнаружили, что данные модели имеют столь высокую степень реализма, что их практически невозможно отличить от данных реальных наблюдений. "Наши прогнозы, построенные на математических данных, будут теперь систематически проверяться при помощи реальных наблюдений. И эти практические наблюдения станут самым критическим тестом, который проверит все тонкости, отвечающие за достоверность модели IllustrisTNG".









Ключевые слова:
IllustrisTNG, Illustris, Математическая, Модель, Вселенная, Точность, Процесс, Явление, Параметры

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     | Комментарии: 22 | Распечатать
    7 февраля 2018 08:29
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4042
    работа 24 тысяч процессоров суперкомпьютера, которая продолжалась непрерывно в течение двух месяцев

    Однако.... Интересно, сколько времени потребуется на такое же квантовому компьютеру?


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    7 февраля 2018 12:29
    #2 Написал: cmp167

    Публикаций: 0
    Комментариев: 181
    квантовому компьютеру

    было бы интересно сколько времени и энергии понадобится старенькому пеньку, а квантовые компьютеры пока на равне со калькулятором.
        
    7 февраля 2018 13:40
    #3 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4042
    Цитата: cmp167
    понадобится старенькому пеньку


    Он не проработает столько времени принципиально. Кремний на кристалле рассыплется от нагрузки и старости


    --------------------
    Просто меня поражает, как люди в нашей жизни доверчивы. Готовы верить всему, кроме здравого смысла. © Зверёныш
        
    7 февраля 2018 18:42
    #4 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    Видео конечно же красивое. Красивое но не более. Какая практическая польза от этого - ровно нулевая. Точность? Конечно же ооочень приблизительная. Учёные при деле, финансирование успешно осваивается так сказать. А на практике всё очень и очень печально, к сожалению...)
        
    Вчера, 09:21
    #5 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 224
    вообще забавно: в уравнения энштейна-гильберта вводится некая загадочная сущность/сущности - "темная материя" (темная энергия существует там в виде лямбда члена) - т.е. вводится то, чего нет.. и ву а ля - уравнения описывают нечто, похожее на нашу вселенную (по тем 4.5% видимой материи, что мы можем видеть, ощущать и понимать, посредством Стандартной модели).. крайне забавно. просто фокус-покус.

    это как в заведомо неверные уравнения ввести поправку (или заплатку), чтобы они начали давать наблюдаемые результаты))


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    Вчера, 12:24
    #6 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    interim,
    А чему Вы удивляетесь?
    Много чего нет. Вообще то нет и ноля. Но его пишут...))
    Свет содержит около 7 млрд (могу ошибаться, но количество офигеннейшее) спектров, а мы можем наблюдать только 7. И по этим семи делаем суждения да заключения.
    Понятия тёмная материя и тёмная энергия придумали и ввели что бы теория сходилась да уравнения давали ожидаемый результат.
        
    Вчера, 12:58
    #7 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 224
    Цитата: Тёмыч
    Свет содержит около 7 млрд (могу ошибаться, но количество офигеннейшее) спектров, а мы можем наблюдать только 7.


    Вы в физике реально что-то понимаете или пишите сюда, чтоб просто приколоться, без соображения?


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    Вчера, 13:43
    #8 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    interim,
    Вы написали какой то пространный вопрос. Я бы даже сказал подкол такой. Мол - а ты действительно в физике что то понимаешь? А может ты прикалываешься? И т.д. и т.п.
    Вам трудно понять то, чего Вы (и не только Вы) не в состоянии увидеть. Вы видите 7 спектров и на этом Ваше понимание заканчивается. Вы видите таблицу Менделеева и на этом понимание составляющих элементов вселенной заканчивается. Вам придумали и написали что ноль ( 0 ) это ничего. И Вас это вполне устраивает. Ваш диалог начинает походить на банальный троллинг.
    Если у Вас сомнения - возразите, приведите доводы, доказательства моей неправоты.
        
    Вчера, 13:53
    #9 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 224
    Цитата: Тёмыч
    диалог начинает походить на банальный троллинг.


    что здесь появился свежий тролль "Тёмыч" - сомнений нет))


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    Вчера, 14:05
    #10 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    interim,
    Ладно, не тролль Вы наш.
    Читайте - My Webpage
    И не только читайте слова из буков, а постарайтесь, по крайней мере, понять, прежде чем кого то называть троллем. Ну и постарайтесь подсчитать, если жизни хватит, сколько всего спектров...)

    interim,
    К сожалению не могу найти более подробную статью по поводу количества спектров света. Но и той информации (в предпоследнем моём посте) для думающего человека достаточно, что бы по крайней мере задуматься о природе света и количестве его спектров.
    Ну и для Вас лично у меня нет ни малейшего желания искать чего либо...)
        
    Вчера, 14:06
    #11 Написал: interim

    Публикаций: 0
    Комментариев: 224
    Цитата: Тёмыч
    Читайте - My Webpage


    Василий Анатольевич Логинов, доктор медицинских наук?


    --------------------
    General evolution theory on FB
        
    Вчера, 14:09
    #12 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    interim,
    Он ДОКТОР!!! медицинских наук.
    А у Вас, позвольте полюбопытствовать, какая степень?))
    И не нужно меня троллить.
    Лучше Вы приведите доводы, свои расчёты, может быть свою теорию и т.д. и т.п.
    Что Вы уже начинаете придираться к тому, что он доктор медицинских наук и т.д. и т.п.
        
    Вчера, 14:36
    #13 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 538
    Цитата: Тёмыч
    Он ДОКТОР!!! медицинских наук
    Он - доктор, и вполне грамотно излагает, по крайней мере в первых нескольких абзацах, что я прочел. А вот Вы в своем диалоге с interim, выражаетесь совершенно безграмотно. Ваше исходное утверждение:
    Цитата: Тёмыч
    Свет содержит около 7 млрд (могу ошибаться, но количество офигеннейшее) спектров, а мы можем наблюдать только 7. И по этим семи делаем суждения да заключения.
    настолько безграмотно и безапелляционно, что иначе как троллингом его и не назовешь. Хотя бы у того же доктора потрудитесь прочесть, что такое спектр.
        
    Вчера, 15:03
    #14 Написал: Spiridonov

    Публикаций: 0
    Комментариев: 67
    Цитата: interim
    это как в заведомо неверные уравнения ввести поправку (или заплатку), чтобы они начали давать наблюдаемые результаты))

    Тогда ваше неверное уравнение станет верным, если оно начнет предсказывать наблюдаемые результаты
        
    Вчера, 15:11
    #15 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    Rsa,
    Я уже говорил, что для таких как Вы я не стану специально находить статьи на эту тему.
    Если Вы считаете, что помимо 7 видимых спектров больше нет ничего - это Ваша проблема.
    На пальцах объясняю - если представить спектры в виде клавиш пианино, то за пределами (как слева, так и справа) видимых 7-ми спектров находится огромное количество спектров. Спектр - составляющая всего света. Свет - это излучение материи обладающей температурой отличной от абсолютного ноля.
    Вы - догматики. Ваша вера - это Ваша вера. Это догматизм.
    Догма - это не наука.
    У меня нет больше ни малейшего желания общаться с Вами. Самая трудная задача - это попытаться доказать человеку очевидные вещи.
    Я сдаюсь - Вы меня "победили" - затроллили...))
        
    Вчера, 15:22
    #16 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 538
    Тёмыч, я Вас и не просил находить никакие статьи. Я Вас попросил лишь ознакомиться со значением слова "спектр". Если бы вы удосужились это сделать, то вероятно, сообразили бы, что их не может быть ни 7, ни 10, ни миллиард. Спектр - это непрерывный диапазон с бесконечным количеством возможных в нем частот. А следовательно, ваши дальнейшие измышления теряют всяческий смысл.
        
    Вчера, 15:28
    #17 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    Rsa,
    Именно на это я Вам и намекал.
    Я такому как Вы просто не решился написать, что их - спектров, бесчисленное множество. Потому как Вы догматик. Ваши познания ограничиваются Вашей верой. Это догматизм чистейшей воды. Это не научно. Это не наука, а всего лишь Ваша вера и только.
        
    Вчера, 15:36
    #18 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 538
    Тёмыч, Когда рассуждаете на научные темы, старайтесь быть точными в формулировках. Поскольку никто не знает, на что вы там собираетесь намекать, или что подразумеваете под словом "спектр" в своих мысленных координатах. Термины в науке для того и придуманы, чтобы не нужно было заниматься намеками и многословными пояснениями. Очень похоже, что вы попутали слова "спектр" и "цвет", и постеснялись в этом признаться сразу, иначе даже не знаю, откуда еще могла взяться цифра 7, приверженность которой вы так безапелляционно приписываете оппонентам.
        
    Вчера, 15:46
    #19 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    Rsa,
    А что такое цвет?)) Вы уж сами разберитесь с Ваши понятиями и определениями.
    И в чём мне стесняться?
    Я не виноват в том, что Вы не понимаете, что Вам говорят.
    Не нужно с больной головы на здоровую.
    К примеру, когда мы с моим другом из Северной Каролины, на нашем ресурсе (нашем сайте) разработали магнит с одним лишь полюсом. Хотя полюс - это только условное название. То с нас смеялись все - мол тролли и тому подобное. Не удосужившись даже поразмышлять на эту тему. А когда, и на этом ресурсе вроде тоже была эта новость, ученые (если помню то вроде американские) обнаружили природные (не искусственные) монополи, то догматики враз умолкли.
        
    Вчера, 16:03
    #20 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 538
    Цитата: Тёмыч
    А что такое цвет?)) Вы уж сами разберитесь с Ваши понятиями и определениями

    Они не мои. Они общепринятые. И с их значением вы можете ознакомиться открыв хотя бы википедию. Если ей не доверяете, прочтите Британскую Энциклопедию, или хотя бы школьный учебник - различия будут минимальными. После этого сами попробуйте оценить свое утверждение о "слепой вере в 7 спектров".

    Цитата: Тёмыч
    К примеру, когда мы с моим другом из Северной Каролины, на нашем ресурсе (нашем сайте) разработали магнит с одним лишь полюсом.

    Тут вот какая штука. Когда подобные вещи "разрабатывают на сайте", это и в самом деле обычно становится предметом насмешек. Знаете почему? Потому, что любое научное открытие требует подтверждений в жизни. Путем эксперимента, либо предоставлением работающего образца. Даже при наличии теоретического обоснования, не противоречащего всей остальной наблюдаемой физике (а такое у вас есть?). А уж если его нет...
    Что касается монополей, то насколько мне известно, они до сих пор не обнаружены экспериментально. Лишь некоторые явления только внешне похожие на них.
        
    Вчера, 16:20
    #21 Написал: Тёмыч

    Публикаций: 0
    Комментариев: 9
    Монополи
    Мне не интересно с Вами общаться.
    Мне нечего именно Вам!!! сказать.
    Вы - догматик.
        
    Вчера, 16:31
    #22 Написал: Rsa

    Публикаций: 0
    Комментариев: 538
    Я не являюсь специалистом в этой части физики, так что комментировать различия между искусственными (описанными в той заметке) и естественными монополями не стану, лишь отмечу, что это не одно и то же.
    А ваше постоянное навешивание ярлыков на всех, кто с вами в чем-то не согласен, куда больше говорит о Вас, чем о ваших оппонентах. И уж точно не добавляет желания с Вами общаться. До свидания.
    А значение слова спектр все же изучите. Ну хоть в следующий раз не сядете в лужу.
        

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